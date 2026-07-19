Mein Tipp der Woche: Sonos Play Speaker

Als Sonos-Nutzer war ich auf das Comeback in diesem Jahr gespannt und denke, dass da auch noch einiges vor Weihnachten kommen wird. Den Anfang machte aber vor ein paar Monaten der neue Sonos Play, den ich hier bereits getestet habe.

Dieser ordnet sich zwischen dem kleinen Sonos Roam und großen Sonos Move ein, die ich beide, wenn auch noch in der ersten Generation, hier habe. Doch der eine ist mir oft etwas zu klein und schwach, der andere dafür aber viel zu groß und schwer.

Der neue Sonos Play hat für mich, wie ich vor allem jetzt im Sommer gemerkt habe, wo man einen Speaker auch mal mitnimmt, eine optimale Größe. Und er klingt gut und gliedert sich daheim, wie von Sonos gewohnt, gut in mein Sonos-System ein.

Für mich mal wieder ein richtig guter Sonos-Speaker, der das bietet, was ich von Sonos erwarte und warum ich mich einst für die Marke entschieden habe. Und so langsam ist auch die App wieder zu gebrauchen, Sonos bessert hier weiter nach.

Es gibt nur einen Haken, warum das hier auch nur bedingt eine Empfehlung ist. Der Sonos Play kostet etwas mehr als 300 Euro und wenn man kein Sonos nutzt, dann bekommt man sowas, vor allem ohne WLAN, mittlerweile schon deutlich günstiger.

Preislich ist das grenzwertig für so einen Speaker, aber als Sonos-Nutzer ist man, wie als Apple-Nutzer (oder jede andere Premiummarke einfügen) gewohnt, dass man einen Euro mehr bezahlt. Damit muss man also, wenn man Sonos nutzt, leben.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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