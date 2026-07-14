Neue Sonos-App: Man hat aus dem Fehler gelernt

Sonos rutschte durch ein App-Update in die größte Krise in der Geschichte des Unternehmens, es dauerte viele Monate und eine komplett neue Struktur, um sich wieder aus dieser herauszukämpfen. Der Fokus lag zunächst auf Optimierungen.

So langsam geht Sonos auch wieder in die Offensive und plant nicht nur neue Produkte, sondern überarbeitet auch wieder die App. Es gibt eine neue Navigation über Tabs, eine überarbeitete Lautstärkeregelung mit +/- Tasten und neue Möglichkeiten, Räume in einem System zu sortieren und anzuheften, so Sonos.

Diese Neuerungen testet Sonos aber nicht nur länger und intensiver mit den Beta-Nutzern, man verteilt sie auch mit einem Opt-In-Schalter in der App. So kann man selbst entscheiden, ob einem das zusagt und Sonos kann weiter nachbessern.

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