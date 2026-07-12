Mein Tipp der Woche: Paradise (Serie bei Disney+)

Den heutigen Tipp der Woche gab es hier schon vor etwas mehr als einem Jahr, als ich die erste Staffel von Paradise geschaut habe. Vor ein paar Wochen erschien die zweite Staffel (ab 2027 geht es weiter) und wir kamen letzte Woche endlich dazu.

Auf Paradise kam ich damals, weil This is Us eine meiner Lieblingsserien wurde und sie aus der Feder von Dan Fogelman stammt. Das merkt man in der zweiten Staffel noch mehr, die Art, wie er Szenen und Charaktere aufbaut, ist hier stärker zu sehen.

Paradise erzählt die Geschichte in der Welt nach einer richtigen Klimakatastrophe und wie die Überlebenden damit umgehen. Es erinnert hier und da auch an Fallout oder Silo, weil ein Bunker für eine gewisse „Elite“ der Menschheit sehr wichtig ist.

Eine gute Serie, spannend erzählt, toll besetzt, mit einem passenden Soundtrack, da hatte Dan Fogelman schon bei This Is Us ein gutes Gespür für Musik, sowas macht bei mir viel aus, die mich hier und da auch bei Wendungen überrascht hat.

Paradise besteht aktuell aus zwei Staffeln mit jeweils acht Folgen, kommt im Schnitt auf knapp 8 Punkte bei IMDb und wird exklusiv bei Disney+ gezeigt. Sie erzählt eine Originalgeschichte, basiert also auch nicht auf einem Spiel oder bekannten Buch.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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