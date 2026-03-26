Sonos Play im Test: Zurück zu alter Stärke!

Sonos rutschte 2024 in eine erste richtige Krise, was vor allem an einer neuen und schlecht umgesetzten App lag. Dabei brachte man in diesem Zeitraum zwei neue Produkte auf den Markt, die ich bis heute gerne nutze, die Arc Ultra und den Ace.

Aber die Krise hatte Folgen und Sonos stellte sich neu auf und legte 2025 eine Pause bei neuen Produkten ein. Jetzt ist man zurück und das erste richtig neue Produkt für Konsumenten ist der Sonos Play. Ich habe zwei davon ausprobiert.

Sonos Play macht sehr viel Spaß

In meinem Test hatte ich viel Spaß mit dem Sonos Play, sowohl einzeln als auch im Stereo-Modus, der einen kleineren Raum richtig gut füllen kann. Ich war sogar ein bisschen vom für diese Größe kräftigen Bass der beiden Speaker überrascht.

Klar, laut, kräftig, der Sonos Play macht Spaß und auch die Verarbeitung und das Design sind, typisch Sonos, gut. Ich mag es schlicht, auch wenn wieder einige, und das kann ich auch verstehen, bemängeln, dass es hier gar keine Farben gibt.

Für einen portablen Speaker wäre sowas sicher schön, sieht man ja auch beim Roam. Aber der Play legt den Fokus mehr auf daheim und ist eher ein Speaker, den man auch mal mitnimmt. Da es ein portabler Sonos ist, gibt es aber einen Vorteil.

Ich bin gar kein Fan von Touch bei Lautsprechern oder Kopfhörern und hier gibt es richtig schöne feste Tasten mit guten Druckpunkten, sowas mag ich. Aber der Play ist für die Nutzung im Hochformat ausgelegt und liegt nicht gut auf dem Tisch.

Wer ihn unterwegs vielleicht lieber hinlegt, der muss, je nach Untergrund, mit einem Wackeln rechnen, denn er liegt nicht stabil und die Schlaufe, die ganz nett zum Tragen ist, was man aber auch nicht lange macht, ist dann doch eher im Weg.

Eine kleine Öffnung wie beim Move fände ich da schöner. Aber das Gewicht ist mit 1,3 kg ganz schön ordentlich, wie gesagt, der Fokus liegt auf daheim, man kann ihn mal eben mitnehmen, aber wer es richtig portabel mag, der hat andere Optionen.

Sonos bietet (fast) alle Standards

Die Akkulaufzeit mit bis zu 24 Stunden würde mir vollkommen unterwegs reichen, wer das Dock nicht mitnimmt, der lädt dann über USB C. Achja, ein Netzteil gibt es nicht im Lieferumfang, was ich nicht gut finde, da der Play eben eher stationär ist.

Neben WLAN für Multiroom im Sonos-System gibt es noch Bluetooth, gesteuert wird alles über die App, die ich mittlerweile wieder ganz okay finde (könnte aber einen besseren Aufbau bieten) und natürlich gibt es hier auch noch Bluetooth.

Eine IP67-Zertifizierung ist ebenfalls mit dabei, was wichtig für portable Speaker ist, über automatisches Trueplay wird der Sound immer für die Umgebung angepasst, ein Mikrofon für Alexa ist auch verbaut und natürlich gibt es noch Apple AirPlay 2.

Ich bin mit den Standards zufrieden, auch wenn ich langsam wieder etwas zu Google (dank Gemini) tendiere und es schade finde, dass sich Google und Sonos zerstritten haben. Eine große Auswahl an Diensten ist am Ende immer besser.

Die gute und sehr alte Sonos-Frage

Sehr guter Sound, schönes und schlichtes Design, eine gute Hardware, eine App, die man wieder empfehlen kann (die aber immer noch etwas Feinschliff benötigt) und ein Speaker, der sich sehr gut für das Sonos-System und unterwegs eignet.

Als Sonos-Nutzer bin ich zufrieden, das fühlt sich wie ein kleines Comeback von Sonos an und macht für mich den Move ehrlich gesagt überflüssig, mir gefällt der Play besser. Ähnlich guter Sound, kompakter und am Ende doch noch portabel.

Aber es bleibt die gute und sehr alte „Sonos-Frage“, denn Sonos ist zurück in alter Form, aber nicht nur beim Produkt, sondern auch beim Preis. 349 Euro sind für einen portablen Lautsprecher, auch wenn die Qualität passt, doch eine Ansage.

Es gibt in dieser Größe viele Alternativen, die teilweise die Hälfte kosten und am Ende vielleicht etwas schlechter klingen, aber nicht so viel schlechter. Oder ähnlich bis gleich gut und günstiger sind. Ich habe hier eher mit 300 Euro gerechnet.

Bei Sonos zahlt man, und das kennt man von anderen Premiummarken, doch ein paar Euro mehr, vermutlich auch für die Marke. Aber als Sonos-Nutzer weiß man das, wie auch als Apple-Nutzer oder Käufer eines BMWs, Mercedes oder Audi.

Wenn man aber in diesem System unterwegs ist, dann kann ich euch einen Blick empfehlen, wenn ihr einen guten Lautsprecher sucht, der auch mal portabel ist, euch der Move aber (so geht es mir) viel zu groß und zu schwer ist. Sonst auch?

Schwierig, für diesen Preis bekommt man fast zwei Sonos Era 100 (SL) und ich würde behaupten, dass man damit, wenn man den Speaker gar nicht mitnehmen will, ähnlich viel Spaß hat. Die 350 Euro für den Sonos Play sind doch schon happig.

Selbst für Sonos-Produkte im Sonos-Universum.

tl;dr Das Fiasko der Sonos-App ist für mich überwunden, wenn auch noch nicht ganz perfekt und der Sonos Play ist ein sehr typisches Sonos-Produkt, was mich als Sonos-Nutzer überzeugt hat. Es passt sehr gut ins Portfolio, aber das hat, selbst für Sonos-Verhältnisse, seinen Preis. Ich kann den Play jedoch empfehlen.

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