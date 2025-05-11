Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Stirb langsam

Vor ein paar Monaten haben wir damit begonnen, ein paar Klassiker von damals™ nachzuholen oder erneut zu schauen. An Weihnachten schlug ich meiner Frau den Klassiker „Stirb langsam“ vor und in den Monaten danach folgten weitere Filme.

Zu den Filmen mit Bruce Willis muss ich wohl nicht viel sagen, es ist die typische 0815-Action-Comedy-Formel der Vor-2000-Zeit. Ich wurde aber damit groß und habe diese Filme früher gerne geschaut, sie sind auch ganz passabel gealtert.

Ja, das Thema Rassismus wird versucht aufzuarbeiten und gelingt nicht perfekt und sexistisch sind die alten Streifen auch noch, aber man muss sie eben in der Ära einordnen, in der sie ins Kino kamen. Der erste Film ist so alt, wie ich selbst bin.

Die erste Trilogie hat aber viel Spaß gemacht, danach kann man durchaus aufhören. Wobei der vierte Teil für einen Neustart ganz okay ist. Den fünften Teil würde ich aber komplett ignorieren, das war Müll, haben wir uns auch nicht mehr angeschaut.

Die Filme kann man bei Amazon für kleines Geld als Bundle kaufen oder leihen, wir haben es jedoch im Abo bei Disney+ geschaut. Wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es die Filme auch nur dort im Abo, sonst kann man die Filme nur ausleihen.

