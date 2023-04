Mein Tipp der Woche: Zelda Link’s Awakening für Nintendo Switch

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Zelda Link’s Awakening

In ein paar Tagen erscheint Zelda: Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch und viele Fans spielen derzeit noch einmal Breath of the Wild. Das war auch mal mein Plan, allerdings tat ich das schon letztes Jahr und Nintendo entschied sich dann doch das Spiel auf 2023 zu verschieben. Ein dritter Durchlauf? Eher nicht.

Doch als kleines Warm-up für das neue Zelda hatte ich durchaus auf ein Spiel der Reihe Lust und entschied mich für eines meiner Lieblingsspiele der Reihe: Zelda Link’s Awakening. Zugegeben, vielleicht nicht das beste Spiel der Reihe für viele, aber eines meiner Highlights als Kind, mit denen ich eben aufgewachsen bin.

Und das Remake für die Nintendo Switch ist nicht nur sehr gut umgesetzt und sieht gut aus, es ist auch ein Spiel, was sich perfekt für den Handheld-Modus eignet, da es mal dafür konzipiert wurde. Bei mir ist die Nintendo Switch mittlerweile eher ein Handheld, daher passt das gut. Außerdem geht Link’s Awakening nicht so lang.

Das Zelda-Spiel kostet ca. 60 Euro, man bekommt es zwar hin und wieder auch mal ein paar Euro günstiger, aber es ist (wie die meisten Nintendo-Spiele) preisstabil und sinkt selten unter 40 Euro. Es ist jedenfalls mein Tipp der Woche und vielleicht für alle interessant, die nicht 30+ Stunden in Breath of the Wild stecken wollen.

Dieses Zelda-Spiel kann man in 10 bis 15 Stunden durchspielen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

