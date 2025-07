Mercedes-Benz VLE im Fokus: Elektro-Van für Alltag und Langstrecke

Mercedes-Benz testet derzeit ein neues Van-Modell mit dem internen Kürzel VLE. Der getarnte Prototyp wurde nun erneut gesichtet und gefilmt. Im kommenden Jahr soll er offiziell vorgestellt werden.

Die offiziellen Fotos und Aufnahmen (siehe Videos unten) des Mercedes-Benz VLE liefern Hinweise auf das Design, das Format und die mögliche Nutzung des Fahrzeugs. Der VLE präsentiert sich mit typischen Van-Proportionen, zu denen ein kurzer Vorderwagen und ein großzügiger Innenraum gehören. Grundlage für das Fahrzeug ist das Konzept Mercedes‑Benz Vision V.

Die Silhouette des VLE deutet auf eine klare Ausrichtung hin. Der Fokus scheint auf Praktikabilität, Raumangebot und Alltagstauglichkeit zu liegen. Damit eignet sich das Fahrzeug möglicherweise als Familienvan, Shuttle oder Transporter im gewerblichen Umfeld. Mit dem Modell verfolgt Mercedes das Ziel, das eigene Van-Portfolio im Bereich Elektromobilität zu erweitern.

Ich muss sagen, darauf bin ich sehr gespannt, denn meiner Meinung nach wäre diese Fahrzeugklasse perfekt als Familienauto geeignet.

Mercedes-Benz plant, seine Vans und leichten Nutzfahrzeuge schrittweise auf die neue Elektro-Plattform „Van.EA“ umzustellen. Den Anfang dieser Umstellung soll ab 2026 das Modell VLE bzw. der höherwertige VLS machen. Die Plattform basiert auf drei Modulen: einem vorderen Modul mit Antrieb, einer mittig positionierten, skalierbaren Batterieeinheit und optional einem zweiten Antrieb an der Hinterachse.

Die Ladetechnik soll mutmaßlich mit 800-Volt-Technik ausgestattet sein, wodurch sich kürzere Ladezeiten ergeben könnten. Laut ersten Informationen liegen die geplanten Reichweiten bei über 500 Kilometern. Neben der Elektroversion ist auf der Plattform Van.EA auch eine Variante mit Verbrennungsmotor vorgesehen.

Zur Erprobung der Langstreckentauglichkeit wurden im Juli 2025 zwei Prototypen des VLE auf eine rund 1090 Kilometer lange Fahrt von Stuttgart nach Rom geschickt. Die Strecke wurde laut Hersteller in 13 Stunden mit zwei 15-minütigen Ladepausen bewältigt. Dazu hieß es von Mercedes-Benz:

Die Erprobungsträger legten die 1.090 Kilometer lange Strecke von Stuttgart nach Rom in rund 13 Stunden mühelos im fließenden Verkehr zurück. Geladen wurde unterwegs nur zwei Mal für jeweils 15 Minuten. Beim Start in Stuttgart betrug die Außentemperatur 11 Grad Celsius, die Ankunft in Rom erfolgte bei 33 Grad. Auf Komfort wurde dabei nicht verzichtet, während der gesamten Strecke wurde der Innenraum auf 22 Grad klimatisiert.