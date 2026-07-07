Škoda Elroq überholt alle Elektro-Konkurrenten in Deutschland

Der Škoda Elroq führte im ersten Halbjahr 2026 die Zulassungsstatistik der Elektroautos in Deutschland an.

Von Januar bis Juni 2026 wurden in Deutschland 20.139 Škoda Elroq neu zugelassen. Laut Škoda (und KBA) entspricht das einem Zuwachs von 10.745 Fahrzeugen beziehungsweise 114,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bereits in mehreren Einzelmonaten hatte das kompakte Elektro-SUV die Spitzenposition bei den Neuzulassungen erreicht.

Škoda baut Position im Elektroauto Markt aus

Neben dem Elroq erreichte auch die Enyaq Baureihe laut Unternehmensangaben ein starkes Ergebnis. Mit 16.484 Neuzulassungen belegte sie im ersten Halbjahr Rang vier unter den batterieelektrischen Modellen. Im BEV Segment kam Škoda auf Platz zwei und erzielte einen Marktanteil von 10,0 Prozent.

Anteile der Škoda Elroq Modellvarianten:

Škoda Elroq 85: gut 47 Prozent

Škoda Elroq RS: gut 12 Prozent

Škoda Elroq Sportline (verschiedene Leistungsstufen und Batteriegrößen): rund 18 Prozent

Weitere Elroq Varianten (ohne Sportline): rund 23 Prozent

Die meistgewählte Version war laut Škoda der Elroq 85 mit Heckantrieb und der größten Batterie. Mehr als 30 Prozent der Käufer entschieden sich zudem für sportlich ausgelegte Varianten, darunter auch das RS Modell.

Ich finde die Entwicklung interessant, weil sie zeigt, wie schnell sich die Rangfolge auf dem deutschen Elektroautomarkt verändern kann. Ob der Elroq seine Spitzenposition bis zum Jahresende behauptet, wird sich jedoch erst in den kommenden Monaten zeigen.

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