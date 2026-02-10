Mercedes: Elektrische S-Klasse kommt „zum Ende des Jahrzehnts“
Mercedes hat mittlerweile akzeptiert, dass der EQS ein Fehler war und lenkt ein, im nächsten Schritt werden wir eine elektrische S-Klasse sehen. Doch wo bleibt diese?
Vor ein paar Tagen präsentierte Mercedes eine ganz neue S-Klasse als Verbrenner und wer elektrisch unterwegs sein möchte, der muss laut Jörg Burzer noch bis „zum Ende des Jahrzehnts“ warten. Das Elektro-Flaggschiff hat also keine Priorität.
Details wollte der Entwicklungschef im Gespräch mit der Automobilwoche nicht nennen, aber die elektrische S-Klasse „wird optisch und technisch hochattraktiv sein“ und man habe auch sehr viel aus den Fehlern des EQS bei Mercedes gelernt.
Details zur Plattform für die S-Klasse der Zukunft möchte Mercedes zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren, denn die nächste S-Klasse wird nicht nur ein großes Facelift, sie wird eine komplett neue Generation mit allen Antriebsarten.
