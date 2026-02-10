Mobilität

Mercedes: Elektrische S-Klasse kommt „zum Ende des Jahrzehnts“

Autor-Bild
Von
|

Mercedes hat mittlerweile akzeptiert, dass der EQS ein Fehler war und lenkt ein, im nächsten Schritt werden wir eine elektrische S-Klasse sehen. Doch wo bleibt diese?

Vor ein paar Tagen präsentierte Mercedes eine ganz neue S-Klasse als Verbrenner und wer elektrisch unterwegs sein möchte, der muss laut Jörg Burzer noch bis „zum Ende des Jahrzehnts“ warten. Das Elektro-Flaggschiff hat also keine Priorität.

Details wollte der Entwicklungschef im Gespräch mit der Automobilwoche nicht nennen, aber die elektrische S-Klasse „wird optisch und technisch hochattraktiv sein“ und man habe auch sehr viel aus den Fehlern des EQS bei Mercedes gelernt.

Details zur Plattform für die S-Klasse der Zukunft möchte Mercedes zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren, denn die nächste S-Klasse wird nicht nur ein großes Facelift, sie wird eine komplett neue Generation mit allen Antriebsarten.

Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse

Volkswagen in der Kritik: Das überraschende „Bonus-Wunder“

Eigentlich ist es eine positive Überraschung, wenn ein Konzern am Ende doch mehr Geld als erwartet in einem Geschäftsjahr erzielt,…

10. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Mercedes: Elektrische S-Klasse kommt „zum Ende des Jahrzehnts“
Weitere Neuigkeiten
Dragon Quest VII: Reimagined startet mit positivem Feedback in den Verkauf
in Gaming
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Volkswagen in der Kritik: Das überraschende „Bonus-Wunder“
in Mobilität
FRITZ!Box 7632 liefert Giga-Speed selbst am DSL-Anschluss – kostet 269 Euro
in Hardware
Telekom-5G für unter 28-Jährige: freenet senkt Einstiegspreise deutlich
in Tarife
Rayman Header
Es ist „eine Art Remake“ von Rayman geplant
in Gaming
Waipu Tv
waipu.tv überrascht mit Disney+ Aktion – alle Details zum Valentins-Deal
in Schnäppchen
Tesla-Türen als Risiko? Öko-Partei verlangt sofortigen Rückruf
in Mobilität
O2 2
O2 lockt mit 120 Euro Bonus und satten Tarifrabatten
in Tarife
Meta unter Druck: EU will WhatsApp für fremde KI öffnen
in Dienste
Congstar
Mehr Daten und kein Startpreis: congstar wertet Allnet Flat S auf
in Tarife