Volkswagen in der Kritik: Das überraschende „Bonus-Wunder“

Eigentlich ist es eine positive Überraschung, wenn ein Konzern am Ende doch mehr Geld als erwartet in einem Geschäftsjahr erzielt, doch bei Volkswagen ist die Lage derzeit sehr angespannt. Wie das Boulevardmagazin „Bild“ berichtet, wurden bei VW völlig überraschend 6 Milliarden Euro „gefunden“, die nicht eingeplant waren.

Erst vor wenigen Tagen ging man noch von „rund 0 Milliarden Euro für den Netto-Cashflow“ aus. Doch woher kommt das Geld so plötzlich? Das ist unklar, aber der Betriebsrat will noch diese Woche ein Spitzengespräch und die Sache aufklären.

Der Punkt ist nämlich der, ab 5,6 Milliarden Euro erreicht man die volle Bonus-Stufe beim Vorstand und es steht die Vermutung im Raum, dass dieses Geld eigentlich gar nicht da ist und über ein „Paket an Maßnahmen“ herbeigezaubert wurde, damit es den vollen Bonus gibt. Geld, was dann im späteren Verlauf bei VW fehlen wird.

Das wäre ein heftiges Signal, denn während man öffentlich über Kürzungen und Werksschließungen und eine sehr ernste Lage spricht, kann man nicht einfach so mal eben 6 Milliarden Euro „vorziehen“, damit die vollen Boni gezahlt werden. Das Management würde, falls dem so wäre, eine völlig falsche Botschaft schicken.