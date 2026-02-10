Mobilität

Volkswagen in der Kritik: Das überraschende „Bonus-Wunder“

Autor-Bild
Von
|
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse

Eigentlich ist es eine positive Überraschung, wenn ein Konzern am Ende doch mehr Geld als erwartet in einem Geschäftsjahr erzielt, doch bei Volkswagen ist die Lage derzeit sehr angespannt. Wie das Boulevardmagazin „Bild“ berichtet, wurden bei VW völlig überraschend 6 Milliarden Euro „gefunden“, die nicht eingeplant waren.

Erst vor wenigen Tagen ging man noch von „rund 0 Milliarden Euro für den Netto-Cashflow“ aus. Doch woher kommt das Geld so plötzlich? Das ist unklar, aber der Betriebsrat will noch diese Woche ein Spitzengespräch und die Sache aufklären.

Der Punkt ist nämlich der, ab 5,6 Milliarden Euro erreicht man die volle Bonus-Stufe beim Vorstand und es steht die Vermutung im Raum, dass dieses Geld eigentlich gar nicht da ist und über ein „Paket an Maßnahmen“ herbeigezaubert wurde, damit es den vollen Bonus gibt. Geld, was dann im späteren Verlauf bei VW fehlen wird.

Das wäre ein heftiges Signal, denn während man öffentlich über Kürzungen und Werksschließungen und eine sehr ernste Lage spricht, kann man nicht einfach so mal eben 6 Milliarden Euro „vorziehen“, damit die vollen Boni gezahlt werden. Das Management würde, falls dem so wäre, eine völlig falsche Botschaft schicken.

Rivian R2: Das neue Elektroauto macht sich bereit

Der Rivian R1 war nur der erste Schritt für die US-Marke, mit dem R2 und R3 will man einen ähnlichen…

10. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen in der Kritik: Das überraschende „Bonus-Wunder“
Weitere Neuigkeiten
FRITZ!Box 7632 liefert Giga-Speed am DSL-Anschluss – kostet 269 Euro
in Hardware
Telekom-5G für unter 28-Jährige: freenet senkt Einstiegspreise deutlich
in Tarife
Rayman Header
Es ist „eine Art Remake“ von Rayman geplant
in Gaming
Waipu Tv
waipu.tv überrascht mit Disney+ Aktion – alle Details zum Valentins-Deal
in Schnäppchen
Tesla-Türen als Risiko? Öko-Partei verlangt sofortigen Rückruf
in Mobilität
O2 2
O2 lockt mit 120 Euro Bonus und satten Tarifrabatten
in Tarife
Meta unter Druck: EU will WhatsApp für fremde KI öffnen
in Dienste
Congstar
Mehr Daten und kein Startpreis: congstar wertet Allnet Flat S auf
in Tarife
Byd Seal 2024 Header
Automarken aus China erobern den deutschen Markt
in Mobilität
Rivian R2: Das neue Elektroauto macht sich bereit
in Mobilität