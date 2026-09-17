Mobilität

Die Zukunft des Opel Astra wird eine andere sein

Oliver Schwuchow
Von

So wie bis jetzt geht es mit dem Opel Astra nicht weiter, das scheint sicher. Man arbeitet aktuell an einer komplett neuen Generation, die auf der Plattform STLA One aufbaut, und eins ist sicher: Der Astra, der 2029/2030 kommt, wird elektrisch.

Weitere Antriebe wären eine Option, so Florian Huettl bei Auto Express, man wollte diese aber noch nicht bestätigen. Das hängt auch davon ab, wie sich der Markt in den kommenden Jahren entwickelt. Aber der Hatchback hat beim Astra ausgedient.

Dies hat der Chef von Opel schon im Sommer angedeutet, so er davon sprach, dass SUVs aktuell sehr beliebt sind. Der normale Astra wird aber vielleicht auch kein SUV, es wäre denkbar, dass wir einfach nur noch einen Kombi bekommen.

Der Opel Astra hat also eine Zukunft im Konzern, das scheint sicher, aber auch bei Stellantis mistet man aus und schaut, was sich noch gut verkauft, der Hatchback könnte mit der nächsten Generation verschwinden. Es ist aber sicher noch früh, um sich final festzulegen, da wird es 2027 sicher noch mehr Details zum Astra geben.

Mobilität · 17. September 2026

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