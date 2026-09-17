Schon wieder: Volkswagen kämpft mit Plattform-Problemen

Es war vermutlich eine gute Entscheidung, dass man doch noch an MEB+ arbeitete und PPE für die Premiummarken hat, denn die einst für 2026 vorgesehen Plattform „SSP“ (Scalable Systems Platform) kommt noch später und bereitet Probleme.

Wie das Handelsblatt erfahren hat wird diese nicht vor 2029 starten und Audi wird sein neues Vorzeigemodell, den A4 e-tron, verschieben müssen. Es erinnert alles an den Launch des Audi Q6 e-tron, der auch deutlich früher vorgesehen war.

Doch auch andere SSP-Modelle, wie der elektrische VW ID Golf und VW ID Roc, kommen später, vermutlich erst in den 2030ern. Die Frage ist, SSP überhaupt in diesem Jahrzehnt startet. SSP soll langfristig die Grundlage für alle Marken werden.

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