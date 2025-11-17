Mobilität

Mercedes plant ersten Elektro-AMG als SUV

Autor-Bild
Von
|

Mercedes plant für 2026 eine AMG-Version des kommenden GLC, so Autocar, und diese soll mit drei Elektromotoren ausgestattet sein und deutlich über 900 PS auf die Strecke bringen. Von 0 auf 100 km/h geht es in unter 3 Sekunden, so die Quelle.

Die Top-Geschwindigkeit liegt demnach bei 250 km/h und somit etwas über der des normalen GLC, der schon bei 210 km/h abgeregelt ist. Und es gibt auch einen neuen Akku mit einem neuen Lademanagement, welches angeblich bis zu 400 kW am DC-Schnelllader ermöglicht. Der Mercedes GLC EQ lädt mit maximal 330 kW.

Elektro-SUV mit Fake-Gangschaltung

Affalterbach hat die AMG-Version des elektrischen GLC so optimiert, dass er auch ein paar Runden auf der Rennstrecke absolvieren kann und die Kühlung des Akkus das mitmacht. Ich glaube zwar nicht, dass viele Käufer ihren GLC da mitnehmen, es ist immerhin ein SUV, aber für das Image von AMG ist so eine Möglichkeit wichtig.

Beim Sound gibt es einen Fake-V8-Motorsound, so Autocar, und Mercedes-AMG hat dem SUV eine Fake-Gangschaltung spendiert, ähnlich wie Hyundai im Ioniq 5 N. Ziel sei auch hier, dass sich das Elektroauto ähnlich wie ein Verbrenner fährt.

Fiat Grande Panda: Das günstige Elektroauto im Test

Meine Stellantis-Testreihe geht weiter und wird, jedenfalls für dieses Jahr, mit dem elektrischen Fiat Panda ihren Abschluss finden. Mich begleitete…

16. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Mercedes plant ersten Elektro-AMG als SUV
Weitere Neuigkeiten
Half Life Valve Header
Half-Life 3 kommt: Jetzt geht es in die heiße Phase
in Gaming
Apple plant vorerst keinen neuen Mac Pro
in Computer und Co.
Stellt Sony die PlayStation-Spiele für den PC ein?
in Gaming
Apple Health+: Das neue Abo kommt 2026 mit iOS 27 im Herbst
in Dienste
Fiat Grande Panda: Das günstige Elektroauto im Test
in Mobilität
James Bond 007 Amazon Prime Video Header
James Bond: Der nächste 007-Film steht wohl vor einem Problem
in News
Mein Tipp der Woche: Nomad Sport Band
in Kommentar
backFlip 46/2025: Volkswagen Bank ändert Zinskonditionen
in backFlip
ARD und ZDF bündeln Vorschulangebote unter KiKAninchen
in News
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Battlefield 6 an der Spitze
in Gaming