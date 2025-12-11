AR und VR

Meta mit neuer Strategie für Quest-Headsets

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Meta Quest 3 Vr Header

Meta passt seine Strategie für die Quest-Headsets an und möchte in Zukunft ein „gesünderes Geschäftsmodell“ haben. In einer internen Memo an Mitarbeiter, die Business Insider vorliegt, kündigt man daher zwei Änderungen bei Quest an.

Zum einen sollen die Headsets teurer werden, bisher hat man sich mit aller Macht in den Markt gedrückt und auf Markteile gesetzt. Das ist langfristig nicht mehr so einfach machbar. Und man plant einen längeren Abstand zwischen Modellen.

Nächstes Jahr kommt keine neue VR-Brille, 2027 soll dann ein hochwertigeres VR-Modell im Stil der Apple Vision Pro und Samsung Galaxy XR kommen und eine neue Quest 4 wäre sogar erst 2029 oder 2030 denkbar. Der Fokus rückt jetzt eher auf normale Brillen und das Metaverse ist gescheitert, es kommt also nicht überraschend.

Weg vom Fernsehen: RTL richtet sich für 2026 neu aus

RTL kämpft mit dem zunehmend wegbrechenden Umsatz von Werbung aus dem TV-Geschäft und gab daher letzte Woche an, dass man…

11. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 🔅
    sagt am

    Mehr Zeit lassen zwischen den Modellen ist sehr zu begrüßen. Einerseits ist der technische Sprung potenziell bei einem Generationswechsel so größer und zum anderen hat das Angebot an Spielen und Programmen mehr Zeit zu wachsen und die Hardware effizienter auszureizen.

    Vielleicht doch langsam die Zeit, sich mit der Quest 3 auseinander zu setzen. Zumindest waren die Linsen für mich als Brillenträger erheblich angenehmer gegenüber der Quest 3s.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / AR und VR / Meta mit neuer Strategie für Quest-Headsets
Weitere Neuigkeiten
Apple Studio Display Top
Apple plant großes Update für das Studio Display
in Computer und Co.
1822direkt
1822direkt: Zinserhöhung für das 24-Monats-Festgeld
in Fintech
Xiaomi Yu7 2025 Header
Vor Europa-Start: Xiaomi baut Portfolio mit Elektroautos aus
in Mobilität
Ausweis Perso Header
Digitaler Personalausweis startet Anfang 2027 – Wallet-App soll mehrere Dokumente bündeln
in Gesellschaft
Elektro-Leasing wächst deutlich schneller als der klassische Neuwagenmarkt
in Mobilität
Porsche Mission R Header
Porsche überrascht mit neuer Verbrenner-Strategie
in Mobilität
Apple Guthaben Geschenkkarte
Apple Guthaben kaufen, 10 € Amazon-Gutschein abholen
in News
O2 startet KI-Assistentin „Hilde“
in Dienste
Weg vom Fernsehen: RTL richtet sich für 2026 neu aus
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Google bringt neue Android-Funktion nach Deutschland
in Firmware und OS