Mobilität

VW kündigt 39-Cent-Ladetarif für über 150.000 Ladepunkte an

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Bild: Volkswagen

Die Volkswagen Group kündigt für den neuen ID. Polo einen integrierten Ladetarif für öffentliche AC-Ladesäulen an.

Laut Giovanni Palazzo, CEO von Elli und Global SVP Charging & Energy der Volkswagen Group, soll der neue „We Charge City“-Tarif ab Oktober für Fahrer des neuen ID. Polo verfügbar sein. Ob und wann er später für weitere Fahrzeuge zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt aber sehr wahrscheinlich.

Vorgesehen ist öffentliches AC-Laden zu einem Preis von 0,39 Euro pro Kilowattstunde an mehr als 150.000 AC-Ladestationen in Deutschland. Weitere Tarifkonditionen wurden bisher nicht genannt.

Die Ankündigung wurde im Zusammenhang mit der Weltpremiere des neuen ID. Polo veröffentlicht. Nach Unternehmensangaben soll das Laden stärker in das Produkterlebnis integriert werden, damit der Zugang zur Elektromobilität einfacher und alltagstauglicher wird.

Volkswagen und Elli setzen auf integriertes Laden

Laut Palazzo soll die Zusammenarbeit innerhalb der Volkswagen Group dazu beitragen, eine kundenorientierte Ladeinfrastruktur bereitzustellen. Besonders die Themen Verfügbarkeit und Kosten beim öffentlichen Laden gelten weiterhin als wichtige Faktoren für viele potenzielle Käufer von Elektroautos.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

  • Start des Tarifs ist für Oktober geplant
  • Preis von 0,39 Euro pro kWh beim AC-Laden
  • Mehr als 150.000 AC-Ladepunkte in Deutschland
  • Angebot richtet sich (vorerst?) an Fahrer des neuen ID. Polo

Ich halte den Ansatz grundsätzlich für nachvollziehbar, weil einfache und transparente Ladetarife für viele Fahrer wichtiger werden. Das Angebot richtet sich mit dem Fokus auf die AC-Ladestationen ganz klar an die Stadtbevölkerung.

VW ID Polo kann ab sofort konfiguriert werden

Volkswagen kündigte gestern den neuen VW ID Polo an und nannte die Details und auch erste Preise. Und man fackelt…

30. April 2026 | Jetzt lesen →

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