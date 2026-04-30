DKB Bestandskunden: Dauerauftrag per Echtzeitüberweisung ausführen

Die Direktbank DKB hat kürzlich neue Funktionen in ihrer App gestartet. In diesem Zusammenhang fiel auf, dass vielleicht nicht jedem Bestandskunden klar ist, dass Daueraufträge auch in Echtzeit ausgeführt werden können.

Ein kleiner Hinweis für alle Bestandskunden der DKB. Daueraufträge lassen sich inzwischen auch standardmäßig per Echtzeitüberweisung ausführen. Das hat vielleicht nicht jeder Nutzer mitbekommen, denn in der Natur von Daueraufträgen liegt es, dass diese einmal angelegt und dann einfach laufen gelassen werden.

Wer seinen Dauerauftrag angelegt hat, als es dieses Feature noch nicht gab, kann von der Funktion nicht profitieren. Wer also noch einen alten Dauerauftrag hat, der allerdings per Echtzeitüberweisung ausgeführt werden soll, muss den alten einfach löschen und ihn mit aktiviertem Feature neu anlegen (den alten Dauerauftrag bearbeiten reicht nicht aus). Das geht schnell und einfach, ist vielleicht aber nicht direkt offensichtlich.

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