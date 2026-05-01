Peugeot zeigt Vorschau für neue Generation an Elektroautos

Peugeot hat im Rahmen der Automesse in China zwei ganz neue Konzepte gezeigt, den Concept 6 und den Concept 8. Der Concept 6 könnte eine Vorschau für den nächsten und vollelektrischen 508er sein und der Concept 8 ein neues Flaggschiff.

Bei Stellantis plant man ein neues Spitzenmodell über dem 5008 und diese beiden Elektroautos sind zwar noch ein Konzept, aber „mehr, als nur Designstudien“. Sie zeigen, wohin die elektrische Reise der Stellantis-Marke in Zukunft gehen wird.

Technische Details nannte die Marke aus Frankereich noch nicht, bei diesem Event ging es also zunächst um das Design und eine „Vision“. Unklar ist auch, welche Plattform man bei Stellantis nutzen wird, immerhin dauert es noch ein paar Jahre.

Der elektrische Kombi, bzw. eben die Limousine, es scheint beides zu geben, sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Noch etwas übertrieben, klar, das ist ein Konzept, könnte ich mir aber sehr gut als Serienauto von Peugeot vorstellen.