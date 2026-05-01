Diese ÖPNV-App zeigt dir Abfahrten in ganz Europa
Die App „Abfahrt!“ bündelt Echtzeit-Abfahrtsdaten des öffentlichen Nahverkehrs aus über 27 europäischen Ländern in einer Anwendung.
Der Entwickler Leonard Scharf aus Berlin stellt mit Abfahrt! eine mobile Anwendung vor, die aktuelle Abfahrtszeiten verschiedener Verkehrsmittel in Europa anzeigt. Nutzer können direkt nach dem Öffnen sehen, welche Verbindungen sich in ihrer Nähe befinden, unabhängig davon, ob sie sich in Berlin, Zürich oder Prag aufhalten.
Die App greift dafür auf mehr als 100 offizielle Datenquellen von Verkehrsverbünden zurück. Laut Entwickler werden ausschließlich Live-Daten genutzt, wodurch Verspätungen und Ausfälle in Echtzeit sichtbar sein sollen. In Deutschland rangiert die Anwendung aktuell auf Platz 3 der kostenlosen Navigations-Apps.
Funktionsumfang und technische Umsetzung der ÖPNV-App
Funktionen im Überblick:
- Integration von Verkehrsverbünden aus über 27 Ländern
- Echtzeitdaten statt statischer Fahrpläne
- iOS-Funktionen wie Widgets und Live Activities
- Keine Werbung, kein Tracking und keine Nutzerkonten
- Kostenlose API für Entwickler
- Android App aktuell in der Entwicklung (Alternative)
- Pebble Smartwatch-App verfügbar
Technisch basiert die App vollständig auf nativer Entwicklung mit Swift und ist laut Entwickler nur 2,1 MB groß. Scharf gibt an, das Projekt allein umzusetzen, einschließlich Backend und Schnittstellen. Die zugrunde liegende API stellt er zudem auch externen Entwicklern zur Verfügung.
Ein Satz, dass die Anwendung nur für iOS verfügbar ist, wäre hilfreich.
Es steht doch da, dass die Android-App gerade in Entwicklung ist. Es gibt sie auch für die Pebble Watch und für Home Assistant. Oder was meinst du?
Genial!