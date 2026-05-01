Diese ÖPNV-App zeigt dir Abfahrten in ganz Europa

Die App „Abfahrt!“ bündelt Echtzeit-Abfahrtsdaten des öffentlichen Nahverkehrs aus über 27 europäischen Ländern in einer Anwendung.

Der Entwickler Leonard Scharf aus Berlin stellt mit Abfahrt! eine mobile Anwendung vor, die aktuelle Abfahrtszeiten verschiedener Verkehrsmittel in Europa anzeigt. Nutzer können direkt nach dem Öffnen sehen, welche Verbindungen sich in ihrer Nähe befinden, unabhängig davon, ob sie sich in Berlin, Zürich oder Prag aufhalten.

Die App greift dafür auf mehr als 100 offizielle Datenquellen von Verkehrsverbünden zurück. Laut Entwickler werden ausschließlich Live-Daten genutzt, wodurch Verspätungen und Ausfälle in Echtzeit sichtbar sein sollen. In Deutschland rangiert die Anwendung aktuell auf Platz 3 der kostenlosen Navigations-Apps.

Funktionsumfang und technische Umsetzung der ÖPNV-App

Funktionen im Überblick:

Integration von Verkehrsverbünden aus über 27 Ländern

Echtzeitdaten statt statischer Fahrpläne

iOS-Funktionen wie Widgets und Live Activities

Keine Werbung, kein Tracking und keine Nutzerkonten

Kostenlose API für Entwickler

Android App aktuell in der Entwicklung (Alternative)

Pebble Smartwatch-App verfügbar

Technisch basiert die App vollständig auf nativer Entwicklung mit Swift und ist laut Entwickler nur 2,1 MB groß. Scharf gibt an, das Projekt allein umzusetzen, einschließlich Backend und Schnittstellen. Die zugrunde liegende API stellt er zudem auch externen Entwicklern zur Verfügung.