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Hohe Akzeptanz von Kartenzahlung in der Außengastronomie

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Bild © EURO Kartensysteme GmbH

Eine aktuelle girocard-Studie zeigt, dass Kartenzahlung in der Außengastronomie von einer Mehrheit der Gäste positiv bewertet wird.

Mit Beginn der warmen Jahreszeit planen laut Studie 79 Prozent der Befragten einen Besuch in Ausflugslokalen. 77 Prozent bewerten die Möglichkeit zur Kartenzahlung als positiv. Unter den bargeldlosen Optionen ist die girocard mit 36 Prozent die bevorzugte Wahl. 65 Prozent geben an, dank Kartenzahlung eher spontan weitere Bestellungen zu tätigen.

Kartenzahlung beeinflusst Verhalten und Erwartungen der Gäste

Rund 27 Prozent entscheiden sich kurzfristig für einen Besuch in Biergärten oder Cafés. Laut Umfrage haben 62 Prozent der 16- bis 29-Jährigen schon einmal auf einen Besuch verzichtet, weil keine Kartenzahlung möglich war. Das deutet auf eine wachsende Bedeutung für die Zielgruppenansprache hin.

Wichtige Ergebnisse im Überblick

  • 79 Prozent planen Besuche in der Außengastronomie
  • 65 Prozent bestellen spontaner mit Karte
  • 36 Prozent bevorzugen die girocard
  • 62 Prozent geben 5 bis 10 Prozent Trinkgeld

Beim Trinkgeld zeigt sich ein gemischtes Bild. Zwar geben 40 Prozent auch bei Kartenzahlung ein Extra, jedoch legen 58 Prozent dieses lieber bar ab. 63 Prozent äußern laut Studie Zweifel, ob Trinkgeld bei Kartenzahlung vollständig beim Personal ankommt.

Ich halte die Ergebnisse für nachvollziehbar, da Flexibilität und einfache Bezahlung im Alltag immer wichtiger werden, während Vertrauen beim Trinkgeld weiterhin eine zentrale Rolle spielt.

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31. März 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Hab gestern spontan Pizza bestellt und bei der Abholung gemerkt, dass keine Kartenzahlung möglich war.
    Mir wurde die Pizza dann einfach mitgegeben und gesagt ich soll einfach später oder morgen nochmal vorbei kommen.
    Super Service ganz ohne Karte.

    Antworten
  2. Matze51 🌀
    sagt am

    Trinkgeld ist eben so eine Traditionssache, ich gebe mein Handwerkern auch immer extra

    Antworten

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