Spotify führt neues Verifizierungszeichen ein und KI-Künstler gehen leer aus

Spotify führt ein neues Verifizierungszeichen für Künstlerprofile ein und will damit mehr Transparenz bei Musik schaffen.

Spotify hat ein neues „Verified by Spotify“-Badge angekündigt, das künftig auf Künstlerprofilen und in der Suche erscheinen soll. Laut Unternehmensangaben soll das Zeichen Nutzern helfen, echte Künstlerprofile leichter zu erkennen. Hintergrund ist laut Spotify die wachsende Bedeutung von KI-generierter Musik und die Frage nach der Authentizität von Künstlern.

Für die Verifizierung prüft Spotify unter anderem die Aktivität eines Künstlers, die Einhaltung der Plattformregeln sowie Hinweise auf eine reale Künstlerpräsenz wie Konzerte, Merchandise oder verknüpfte Social-Media-Konten. Profile, die laut Spotify überwiegend KI-generierte Künstlerfiguren darstellen, sind zum Start nicht für die Verifizierung vorgesehen.

Spotify erweitert Künstlerprofile um neue Informationen

Zusätzlich führt Spotify einen neuen Infobereich in Künstlerprofilen ein. Dort sollen unter anderem Veröffentlichungen, Tourdaten und Karriere-Meilensteine sichtbar werden. Die Angaben basieren laut Spotify auf Plattformdaten und sollen Nutzern mehr Kontext zu Künstlern liefern.

Nach Unternehmensangaben sollen zum Start mehr als 99 Prozent der aktiv gesuchten Künstler verifiziert sein. Ich finde den Schritt nachvollziehbar, weil Musikplattformen durch KI-Inhalte zunehmend erklären müssen, wer tatsächlich hinter einem Künstlerprofil steckt.