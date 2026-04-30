Dienste

Spotify führt neues Verifizierungszeichen ein und KI-Künstler gehen leer aus

Autor-Bild
Von
Google News
|

Spotify führt ein neues Verifizierungszeichen für Künstlerprofile ein und will damit mehr Transparenz bei Musik schaffen.

Spotify hat ein neues „Verified by Spotify“-Badge angekündigt, das künftig auf Künstlerprofilen und in der Suche erscheinen soll. Laut Unternehmensangaben soll das Zeichen Nutzern helfen, echte Künstlerprofile leichter zu erkennen. Hintergrund ist laut Spotify die wachsende Bedeutung von KI-generierter Musik und die Frage nach der Authentizität von Künstlern.

Für die Verifizierung prüft Spotify unter anderem die Aktivität eines Künstlers, die Einhaltung der Plattformregeln sowie Hinweise auf eine reale Künstlerpräsenz wie Konzerte, Merchandise oder verknüpfte Social-Media-Konten. Profile, die laut Spotify überwiegend KI-generierte Künstlerfiguren darstellen, sind zum Start nicht für die Verifizierung vorgesehen.

Spotify erweitert Künstlerprofile um neue Informationen

Zusätzlich führt Spotify einen neuen Infobereich in Künstlerprofilen ein. Dort sollen unter anderem Veröffentlichungen, Tourdaten und Karriere-Meilensteine sichtbar werden. Die Angaben basieren laut Spotify auf Plattformdaten und sollen Nutzern mehr Kontext zu Künstlern liefern.

Nach Unternehmensangaben sollen zum Start mehr als 99 Prozent der aktiv gesuchten Künstler verifiziert sein. Ich finde den Schritt nachvollziehbar, weil Musikplattformen durch KI-Inhalte zunehmend erklären müssen, wer tatsächlich hinter einem Künstlerprofil steckt.

Sparschwein Sparen

Traders Place führt Instant Payment und neue Sparplanoptionen ein

Die Finanzplattform Traders Place beschleunigt Einzahlungen und erweitert Sparplanfunktionen ab dem 6. Mai deutlich. Traders Place führt ab dem 6.…

30. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Spotify führt neues Verifizierungszeichen ein und KI-Künstler gehen leer aus
Weitere Neuigkeiten
Vodafone zieht Bilanz: 64,5 Millionen Warnmeldungen vor Telefonbetrug registriert
in Vodafone
VW kündigt 39-Cent-Ladetarif für über 150.000 Ladepunkte an
in Mobilität
Fritzbox Glasfaser Header
Glasfaser-Umstieg: Warum Millionen Deutsche skeptisch sind
in Provider
Sparschwein Sparen
Traders Place führt Instant Payment und neue Sparplanoptionen ein
in Fintech
In eigener Sache: mobiFlip kann jetzt direkt in Google bevorzugt werden
in Internes
Amazon Prime Day 2026 für Juni bestätigt
in Schnäppchen
Freenet „Black Week Deal“ wieder da: Unlimited-Tarif für nur 14,99€ pro Monat
in Tarife
Aral Pulse
Aral und PAYBACK: 10 Cent Rabatt pro Liter oder Kilowattstunde
in Mobilität
Dkb Header
DKB Festgeld: Zinserhöhung ab heute
in Fintech
50 GB im Vodafone-Netz jetzt für 10 Euro
in Tarife