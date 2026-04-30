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Vodafone zieht Bilanz: 64,5 Millionen Warnmeldungen vor Telefonbetrug registriert

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Das Unternehmen Vodafone meldet nach einem Jahr über 64 Millionen Warnungen vor möglichen Betrugsanrufen im Mobilfunknetz.

Der netzseitige Dienst Spam-Warner zeigt bei verdächtigen Anrufen einen Hinweis auf dem Display an. Grundlage sind laut Unternehmensangaben Listen potenzieller Spam-Rufnummern. Seit dem Start wurden 64,5 Millionen Warnmeldungen ausgespielt, im Schnitt rund 185.000 pro Tag.

Auffällig ist das Nutzungsverhalten: In etwa 9 von 10 Fällen nehmen Verbraucher gewarnte Anrufe nicht an. Ohne Warnhinweis liegt die Annahmequote bei unbekannten Nummern deutlich höher. Gespräche, die trotz Warnung zustande kommen, sind zudem deutlich kürzer als üblich.

Spam-Warner und Entwicklung von Telefonbetrug

Der Anbieter führt den Rückgang der Warnmeldungen seit Ende 2025 auch auf technische Gegenmaßnahmen im Netz und bei Smartphones zurück. Gleichzeitig weist das Unternehmen auf neue Risiken hin, etwa durch KI-basierte Stimmimitationen, die Betrugsversuche schwerer erkennbar machen.

Ein Großteil der auffälligen Anrufe stammt aus Deutschland sowie aus europäischen Nachbarländern, vereinzelt auch aus weiter entfernten Staaten. Parallel zeigt eine Statistik der Bundesnetzagentur sinkende Beschwerdezahlen zu Rufnummernmissbrauch.

Ich halte die Entwicklung für zweigeteilt: Technische Schutzmechanismen zeigen Wirkung, doch die zunehmende Professionalität der Täter erfordert weiterhin Aufmerksamkeit im Alltag.

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Der Telekommunikationskonzern Vodafone hat im März zahlreiche Netzmodernisierungen umgesetzt und die Gigabit-Verfügbarkeit weiter erhöht. Im März führte Vodafone laut Unternehmensangaben…

28. April 2026 | Jetzt lesen →

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