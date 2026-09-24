Meta überrascht mit ganz neuem KI-Gadget

Mark Zuckerberg ist schnell, wenn es um neue Trends geht. Er definiert diese zwar nicht, kann sich aber durchaus zügig anpassen. Und aktuell liegt sein Fokus auf KI und Brillen. Aber KI ist noch wichtiger und damit der Chatbot „Muse“ von Meta.

Dieser Dienst ist bisher noch nicht in Deutschland verfügbar, in den USA kommt er aber nicht nur auf die Brillen von Meta, man hat mit „Charm“ auch ein KI-Gadget für Muse vorgestellt. Charm soll bereits ab Dezember in den USA erhältlich sein.

Es ist ein kleines Gadget mit Kamera und Display, welches unabhängig von eurem Smartphone sein und euch im Alltag dank KI weiterhelfen soll. Also eines von den KI-Gadgets, von denen es schon viele gab und von denen bisher alle scheiterten.

Erinnert mich ein bisschen an ein modernes KI-Tamagotchi, was die älteren unter euch sicher noch kennen werden. Ich verstehe ja, dass Mark Zuckerberg so sehr auf Gadgets setzt, die nicht zwingend ein Smartphone benötigen (weil man keins hat), aber warten wir mal die finalen Details und vor allem auch den Preis dafür ab.

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