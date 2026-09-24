News

Meta überrascht mit ganz neuem KI-Gadget

Oliver Schwuchow
Von
3 Kommentare

Mark Zuckerberg ist schnell, wenn es um neue Trends geht. Er definiert diese zwar nicht, kann sich aber durchaus zügig anpassen. Und aktuell liegt sein Fokus auf KI und Brillen. Aber KI ist noch wichtiger und damit der Chatbot „Muse“ von Meta.

Dieser Dienst ist bisher noch nicht in Deutschland verfügbar, in den USA kommt er aber nicht nur auf die Brillen von Meta, man hat mit „Charm“ auch ein KI-Gadget für Muse vorgestellt. Charm soll bereits ab Dezember in den USA erhältlich sein.

Es ist ein kleines Gadget mit Kamera und Display, welches unabhängig von eurem Smartphone sein und euch im Alltag dank KI weiterhelfen soll. Also eines von den KI-Gadgets, von denen es schon viele gab und von denen bisher alle scheiterten.

Erinnert mich ein bisschen an ein modernes KI-Tamagotchi, was die älteren unter euch sicher noch kennen werden. Ich verstehe ja, dass Mark Zuckerberg so sehr auf Gadgets setzt, die nicht zwingend ein Smartphone benötigen (weil man keins hat), aber warten wir mal die finalen Details und vor allem auch den Preis dafür ab.

AR / VR · 24. September 2026

Meta VR Glasses vorgestellt: Soll das schaffen, woran Apple gescheitert ist

Die Apple Vision Pro ist gescheitert und die VR-Sparte von Apple wurde bereits massiv gekürzt. Große Schritte werden wir nicht… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 3 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Cress 💎
    sagt am

    Ich weiß gar nicht wieso, aber ich finde einfach persönlich, dass Meta ein Sauhaufen ist. Google, Apple, OpenAI usw. sind locker auch nicht besser, aber Meta werde ich einfach nicht nutzen bzw. mir Sachen von denen kaufen. Außer Whatsapp nutze ich auch keinen Dienst aktiv mehr (außer die ganzen APIs usw. die Meta bereitstellt für Websiten, da kommt man ja nicht drum herum)

    Antworten
  2. René Hesse ♾️
    sagt am

    Bild anzeigen

    Antworten
    1. Cress 💎
      sagt am zu René Hesse ⇡

      Passt perfekt zu meinen Beitrag gerade -> Was Meta macht: Terminator, alle anderen: Kuschelvieh, nur dass ich bei Meta beides gleich sehe :D

      Antworten

Mehr entdecken
Nio ist mit Elektroautos in Deutschland am Ende
24.09.26 · Mobilität
SwitchBot bringt kompakten Saugroboter K11+ Pro auf den Markt
24.09.26 · Smart Home
EU-Automarkt dreht auf: E-Autos legen kräftig zu
24.09.26 · Mobilität
Telefónica Deutschland stellt O2-Business-Tarife neu auf
24.09.26 · Telefónica
simplebanking 2.0.5: Dieses Update macht die Mac-App deutlich praktischer
24.09.26 · Fintech
Apple HomePod: Leak „zeigt“ neue Siri AI
24.09.26 · Smart Home
Neue Surface-Generation: Snapdragon X2 Plus bringt deutlich mehr Leistung
24.09.26 · Hardware
Volkswagen zeigt erstes Elektroauto seiner Luxusmarke
24.09.26 · Mobilität
Xbox: Microsoft kopiert beliebte PlayStation-Funktion
24.09.26 · Gaming
Apple iOS 27.0.1: Wichtiges Update kommt in Kürze
24.09.26 · Firmware und Updates
Du bist hier:
mobiFlip / News / Meta überrascht mit ganz neuem KI-Gadget