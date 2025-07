MG2 kommt als Elektroauto und soll echter Preis-Kracher werden

MG Motor vermarktete den MG4 immer wieder recht aggressiv in Europa und hat sich so auch einen durchaus passablen Marktanteil in dieser elektrischen Klasse mit dem Modell sichern können. Doch die Mitbewerber ruhen sich natürlich nicht aus.

Wir sprechen hier über die elektrische Golf-Klasse, doch der nächste Schritt in der Kategorie darunter steht an und erste Marken legen los, viele folgen 2026. SAIC ist darauf vorbereitet, wird aber laut Autocar länger benötigen, es wird 2028 sein.

MG2 soll preislich „aggressiv“ starten

Dann soll jedoch sowas wie ein MG2 auf den Markt kommen, die Marke hat auch bestätigt, dass es „recht weit fortgeschrittene Konzepte“ dafür gibt. Und wenn der MG2 startet, dann soll er „preislich so aggressiv wie möglich“ beim Händler stehen.

Wir sprechen hier also über eine Alternative für Modelle wie den Renault 5, den kommenden VW ID.2 oder Peugeot e-208. Mit dem MG4 hat die Marke durchaus einige Mitbewerber unterboten, aber man muss auch einige Abstriche machen.

Je weiter wir „nach unten“ wandern, desto dünner wird die Luft jedoch, wenn es um Abstriche geht. SAIC muss am Ende natürlich auch schauen, dass MG Motor nicht nur Marktanteile erobert, sondern langfristig auch profitabel mit dieser Marke ist.

