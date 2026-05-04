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Microsoft spricht diese Woche „über die Zukunft der Xbox“

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| 1 Kommentar

Projekt Helix ist offiziell, die nächste Xbox von Microsoft, und es gibt schon das ein oder andere Detail. Diese Woche könnte es weitere Details geben, denn Microsoft möchte im Rahmen eines neuen Formats „über die Zukunft der Xbox“ sprechen.

Bevor die Erwartungen aber direkt zu hoch sind, das wird nicht die Ankündigung der neuen Xbox sein, ich glaube nicht, dass wir sie sehen, es einen Preis gibt oder konkrete Hardware genannt wird. Aber Chris und Jason werden ein bisschen über die neue Xbox am 7. Mai im Rahmen des „Xbox Game Dev Update“ plaudern.

Aktuell geht es noch ein bisschen mehr über erste Hinweise und die Vision, die man Microsoft mit der nächsten Xbox verfolgt, ich rechne durchaus mit neuen Details, aber das werden vermutlich eher vage Aussagen sein. Das kleine Event richtet sich in erster Linie an Xbox-Entwickler, wir werden es aber für euch auch verfolgen.

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  1. Stefan K. 🔆
    sagt am

    Ich bin gespannt. Vielleicht wird auch das ein oder andere Wort zur Series-Generation verloren, wie lange diese noch aktiv unterstützt werden soll mit Updates und Spielen. Oder welche (Software)Neuerungen potenziell für die Series X kommen KÖNNTEN.

    Antworten

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