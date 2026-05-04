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GTA 6: Rockstar sucht neues Personal für große Werbekampagne

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Es ist weiterhin möglich, dass GTA 6 ein drittes Mal verschoben wird und 2027 auf den Markt kommt, aber so langsam scheint es doch sehr wahrscheinlich, dass das Spiel im November erscheint und das Marketing, wie geplant, im Sommer beginnt.

Am Wochenende ging beispielsweise eine neue Stellenanzeige bei Rockstar Games online, in der man einen befristeten „Production Artist“ in New York sucht, der jetzt (Vollzeit) bei Anzeigen für Magazine, Werbetafeln und vieles mehr behilflich ist.

Rockstar Games sucht einen hochqualifizierten, sorgfältigen Production Artist, der unser Creative Services-Team befristet verstärkt. Diese Position spielt eine entscheidende Rolle dabei, unsere kreative Vision in einer Vielzahl globaler Kampagnen zum Leben zu erwecken.

Von offizieller Seite versprach man bereits eine große Werbekampagne ab Sommer und es scheint so, als ob das dieses Mal kein leeres Versprechen (wie bei den vielen Malen, bevor GTA 6 dann doch verschoben wurde) ist. Das Marketing soll „sehr bald“ starten und im Mai könnte es auch endlich einen neuen Trailer geben.

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3. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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