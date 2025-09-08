Tarife

mobiFlip verbessert Tarifvergleich für SIM-only-Angebote

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Der mobiFlip Tarifvergleich für Mobilfunktarife wurde erweitert. Ab sofort stehen Nutzern neue Filter-Optionen zur Verfügung, die mehr Auswahlmöglichkeiten bieten sollen. Die Anpassungen betreffen unter anderem unbegrenzte Datenoptionen, Multi-SIM-Tarife und befristete Angebote.

Eine der Neuerungen, die sich einige Leser gewünscht haben, ist die Filterfunktion für „Unlimited on Demand“. Diese blendet Tarife ein oder aus, bei denen zusätzliches Highspeed-Datenvolumen kostenlos nachgebucht werden kann.

Die Tarife starten mit einem begrenzten Volumen und werden nach Verbrauch gedrosselt, können aber per SMS oder App ohne Zusatzkosten wieder freigeschaltet werden. Gut zu wissen: Diese Option wird erst sichtbar, wenn der Nutzer zuvor „Unbegrenzt“ als Datenvolumen auswählt.

Ebenfalls neu ist die Option „Preisgarantie“. Sie zeigt nur Tarife an, deren Grundgebühr auch nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit unverändert bleibt.

Hinzu kommt eine Filterung nach Multi-SIM-Tarifen. Diese ermöglichen die parallele Nutzung einer Rufnummer auf verschiedenen Geräten, etwa Smartphone, Smartwatch oder Tablet. Hier sind derzeit jedoch noch nicht alle Multi-SIM-Optionen vollständig in der Datenbank erfasst. Die Aktualisierung soll schrittweise im Laufe des Septembers erfolgen.

Darüber hinaus wurde der Bereich „Aktionstarife“ als eigenständige Auswahl ergänzt. Hier werden ausschließlich zeitlich befristete Sonderangebote angezeigt. Diese sollen es Nutzern erleichtern, aktuelle Promotions im Marktumfeld gezielt zu vergleichen.

Die wichtigsten neuen Filter im Überblick:

  • Unlimited on Demand: unbegrenztes Datenvolumen mit Nachbuchung auf Abruf
  • Preisgarantie: stabile Grundgebühr auch nach Vertragslaufzeit
  • Multi-SIM: eine Rufnummer auf mehreren Geräten nutzbar
  • Aktionstarife: zeitlich befristete Sonderangebote

Weiterhin gilt selbstverständlich, dass in unserem Tarifvergleich Daten zu sämtlichen Anbietern zu finden sind, also auch zu den Tarifen, die man online gar nicht buchen kann. Uns war und ist wichtig, dass der Vergleich nicht nur als Provisionstool für die Websitefinanzierung, sondern so umfangreich wie möglich funktioniert.

Von unserer Seite geht ein Dank an unseren langjährigen Partner, Tariffuxx, der die Anpassungen implementiert hat.


Fehler melden1 Kommentar
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. René Hesse 🔱
    sagt am

    ℹ️ Wer Fehler findet, egal ob technisch oder inhaltlich, gerne Bescheid geben, wir stehen ständig im Austausch mit unserem technischen Dienstleister und sie werden i. d. R. zeitnah behoben.

    Antworten

