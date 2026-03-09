Tarife

mobilfunk.de bündelt Allnet-Flats mit 30 und 100 GB Datenvolumen

Das Unternehmen freenet stellt unter mobilfunk.de ein neues Tarifportfolio mit klar strukturierten Mobilfunkangeboten vor.

Nach Angaben des Unternehmens sollen Kunden bei mobilfunk.de schneller erkennen können, welche Leistungen ein Tarif enthält. Netz, Preis und Datenvolumen werden direkt ausgewiesen. Ziel sei ein übersichtliches Angebot ohne versteckte Kosten oder komplexe Tarifoptionen. Nutzer können dabei zwischen verschiedenen Netzen und Datenvolumen wählen.

Neue Mobilfunktarife bei mobilfunk.de im Überblick

Zum Start umfasst das Portfolio drei Allnet-Flat-Tarife mit 5G-Unterstützung. Zwei Varianten bieten jeweils 30 GB Datenvolumen und unterscheiden sich vor allem beim genutzten Netz. Ein Tarif nutzt das Vodafone-Netz, der andere das Telekom-Netz. Beide kosten laut Anbieter 8,99 beziehungsweise 9,99 Euro pro Monat bei einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten.

Ein dritter Tarif stellt 100 GB Datenvolumen im Vodafone Netz bereit und kostet während der Laufzeit 14,99 Euro monatlich. Alle Angebote enthalten eine Telefon- und SMS Flatrate sowie eine maximale Datenrate von 50 Mbit/s. Nach dem 24. Monat steigt der Preis laut freenet deutlich an. Zusätzlich fällt einmalig ein Anschlusspreis von 19,99 Euro an.

