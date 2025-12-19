Mozilla reagiert auf Kritik: „AI-Kill-Switch“ für Firefox bestätigt

Der Browser Firefox wird künftig eine Option bieten, mit der alle KI-Funktionen vollständig deaktiviert werden können.

Ein offizieller Beitrag von „Firefox for Web Developers“ auf Mastodon kündigte an, dass der Browser eine vollständige Abschaltung sämtlicher integrierter KI-Dienste ermöglichen wird. Dem vorausgegangen waren Berichte über die Einführung solcher KI-Dienste, die von den Nutzern des Browsers negativ kritisiert wurden.

Intern trage die Funktion die Bezeichnung „AI Kill Switch“, soll laut dem Beitrag im endgültigen Produkt aber einen weniger drastischen Namen erhalten. Die Entwickler betonen damit die Entschlossenheit, Nutzern volle Kontrolle über den Einsatz von KI zu gewähren.

Firefox führt opt-in für alle KI-Funktionen ein

Neben dem geplanten Schalter sollen sämtliche KI-Funktionen nur auf Wunsch des Nutzers aktiviert werden („opt-in“). Wie genau diese freiwillige Aktivierung zu verstehen ist, sei laut Entwicklerangaben noch nicht abschließend definiert. Der „Kill Switch“ werde jedoch garantieren, dass entsprechende Funktionen dauerhaft deaktiviert bleiben und künftig auch nicht mehr angezeigt werden.

Die Beiträge stammen von Jake Archibald, einem bekannten Mozilla-Entwickler. Er betonte, dass er selbst nicht direkt an den KI-Projekten arbeite, aber die Offenheit und Vertrauensbasis mit der Firefox-Community schätze.

Ich halte dieses Vorgehen für einen wichtigen Schritt, um die Diskussion um KI-Transparenz in Softwareprodukten sachlich zu gestalten. Ein klarer Opt-in-Ansatz und sichtbare Deaktivierungsoptionen könnten das Vertrauen vieler Nutzer in Firefox langfristig stärken.