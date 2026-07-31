N26: Neues Design fällt bei den Nutzern durch

Die Direktbank N26 hat ihrer App ein neues Design verpasst. Auf verschiedenen Kanälen äußern Kunden der Bank ihren Unmut darüber.

N26 hatte lange Zeit eine tolle App. Zumindest auf dem iPhone fand ich sie immer sehr ansprechend. Irgendwann hat sich die Bank entschieden, anstatt die Vorgaben für das Design der Plattform zu berücksichtigen, einen eigenen Look-and-Feel zu entwickeln und in die App zu implementieren. Das kann man machen, ist bei N26 aber nicht wirklich geglückt.

Jetzt hat man alles über den Haufen geworfen und von vorne begonnen. Mit dem letzten größeren Update wurde ein neues Design der App verteilt. Bei den Nutzern von N26 kommt das allerdings nicht gut an. Sowohl in den sozialen Netzwerken als auch im App Store hagelt es schlechte Bewertungen für die Umgestaltung.

Zugegeben, auf den ersten Blick ist man wirklich erst einmal komplett erschlagen davon. Mein Tipp: Die erste Maßnahme sollte sein, die Personalisierungsoption zu nutzen und den Bereich „Erste Schritte” auszublenden, dann sieht zumindest der Startbildschirm wieder etwas aufgeräumter und nicht so überladen aus.

Das Design einer App ist natürlich immer Geschmackssache. Ich denke, man wird sich früher oder später an die neue Optik gewöhnen. N26 wird sicherlich auch einige Details verbessern.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass C24 in den letzten Monaten in Sachen Design vieles richtig und vieles besser gemacht hat und somit ein starker Konkurrent von N26 ist. Hier hat man sich streng an die Plattform-Design-Vorgaben gehalten und eine tolle, sehr runde Optik erschaffen. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen einen Blick wert.

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