PlayStation: Statement von Sony zum Ende der Disc

Sony kündigte am 1. Juli das Ende der Disc bei der PlayStation an, ab dem 1. Januar 2028 wird man keine physischen Spiele mehr anbieten. Wer dann eine Box kauft, der bekommt maximal einen Code in der Box. Die PS6 wird also digital aufgestellt.

Dies führte zu massiver Kritik im Internet und den sozialen Medien, wenn auch nur von einer eher kleinen Zielgruppe, der das noch wichtig ist. Sony selbst hielt sich mit einem Statement aber zurück. Bis heute, bis zu den neuen Geschäftszahlen.

Wenn wir also über die Zukunft nachdenken, und wir haben viel Zeit und Mühe darauf verwendet und dies sorgfältig abgewogen, sind wir zu diesem Schluss gekommen und werden dies nun behutsam vorantreiben.

Lin Tao hat betont, dass man sich das gründlich überlegt hat und daran festhält. Wer also hofft, dass Sony einknickt, das wird nicht passieren. Und wir haben heute gelernt, dass der Großteil der Verkäufe (80+ Prozent) sowieso schon digital ist.

Zu dieser Entscheidung haben wir verschiedene Meinungen erhalten und die Menschen vertreten dazu starke Standpunkte. Wir verstehen, dass die Community uns diese Standpunkte mitgeteilt hat.

Mit anderen Worten: Die Kritik ist angekommen, aber das war es auch schon. Am Ende wird bei Aktienunternehmen mit dem Geldbeutel entschieden und da gab es scheinbar keine Reaktion, die Sony dazu veranlasst, dass man das überdenkt.

Sony sieht, dass das Thema für viele „emotional“ ist und will sich „weiter damit beschäftigen“. Doch am Ende wird man das so durchziehen und nichts ändern, es ist immerhin lukrativ. Jetzt hängt es an der EU, ob man dieses Thema angeht.

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