N26 steigt bei Wero ein

Die Berliner Neobank N26 schließt sich der europäischen Bezahlplattform Wero an und setzt damit ein erstes strategisches Zeichen unter dem neuen Chef Marcus Mosen.

N26 wird an der von der European Payment Initiative (EPI) getragenen Wallet-Lösung Wero teilnehmen. Zunächst werden Kunden ab Mitte 2026 Geld per „Peer-to-Peer“-Funktion über die App senden und empfangen können. Im weiteren Verlauf des Jahres soll auch die Nutzung im Onlinehandel ermöglicht werden.

N26 setzt auf europäische Zahlungsplattform Wero

Marcus Mosen bezeichnete die Entscheidung als logischen Schritt zur Unterstützung europäischer Bezahllösungen. Diese seien entscheidend für mehr Auswahl und Wettbewerbsfähigkeit im Payment-Markt.

Martina Weimert, Geschäftsführerin der EPI, sprach von einem wichtigen Meilenstein für die europaweite Einführung von Wero. Nach Revolut ist N26 die zweite große Neobank, die sich dem Projekt anschließt.

Wichtige Eckpunkte der Kooperation

Start der Peer-to-Peer-Funktion geplant für Mitte 2026

Integration in den E-Commerce im zweiten Halbjahr 2026 vorgesehen

N26 nach Revolut zweite Neobank im Wero-Netzwerk

Aus meiner Sicht zeigt der Schritt, dass N26 die Einbindung in europäische Zahlungssysteme als Schlüssel zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit erkennt. Er markiert zugleich einen unternehmensstrategischen Neuanfang unter neuer Führung. Ich bin jedenfalls gespannt, ob weitere Fintechs bzw. „App-Banken“ nachziehen werden.

Pressemitteilung von N26 (Klicken zum Anzeigen)

N26 schließt sich dem europäischen digitalen Zahlungssystem Wero an Berlin, 4. Dezember 2025 – Die mobile Bank N26 hat heute die Unterzeichnung ihrer neuen Mitgliedschaftsvereinbarung mit Wero bekanntgegeben – der paneuropäischen digitalen Geldbörse und Instant-Payment-Lösung, die von der European Payment Initiative (EPI) entwickelt wurde. Diese strategische Zusammenarbeit unterstreicht die Strategie von N26, seinen Kund:innen in Europa einfach zugängliche, bequeme und sichere Zahlungsoptionen anzubieten, beginnend mit Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Aufwertung der Kundenerfahrung mit Wero Die Integration von Wero ergänzt das Angebot von N26 um eine weitere sichere und nutzerfreundliche digitale Zahlungsoption. Durch diese Zusammenarbeit erhalten Verbraucher:innen Zugang zu einem optimierten Zahlungserlebnis, bei dem Einfachheit und Komfort im Vordergrund stehen. N26 wird diese neue Zahlungsoption in Kombination mit hohen Sicherheitsstandards und einfacher Bedienbarkeit einführen. Dies beinhaltet: Peer-to-Peer-Zahlungen (P2P): Ab dem zweiten Halbjahr 2026 können N26 Kund:innen mühelos Geld direkt innerhalb der N26 App an Freund:innen und Familie senden – einschließlich Personen, die nicht über ein Bankkonto bei N26 verfügen.

Ab dem zweiten Halbjahr 2026 können N26 Kund:innen mühelos Geld direkt innerhalb der N26 App an Freund:innen und Familie senden – einschließlich Personen, die nicht über ein Bankkonto bei N26 verfügen. Überweisungen in Echtzeit: Alle Zahlungen basieren auf SEPA-Infrastrukturen und nutzen deren Möglichkeiten für Echtzeitüberweisungen.

Alle Zahlungen basieren auf SEPA-Infrastrukturen und nutzen deren Möglichkeiten für Echtzeitüberweisungen. Komfortabel und IBAN-frei: Zahlungen werden noch einfacher, indem eine Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse anstelle komplexer IBAN-Details ausreicht. Das macht P2P-Transaktionen schnell und intuitiv. Marcus W. Mosen, Co-CEO von N26: “Für N26 ist es ein logischer Schritt, die Initiative Wero zu unterstützen, während wir Bankgeschäfte und Zahlungen für unsere Kunden in ganz Europa weiter vereinfachen. Die Entwicklung europäischer Zahlungslösungen wie Wero ist entscheidend für die digitale Wettbewerbsfähigkeit und eine attraktive Auswahl an Zahlungsmethoden. Wero ermöglicht nahtlose, sofortige und IBAN-freie Transaktionen und bietet N26 Kunden damit eine alternative Zahlungsweise – zunächst von Person zu Person und später auch beim Checkout im E-Commerce sowie in physischen Geschäften. Die Partnerschaft trägt damit zur stetigen Verbesserung unseres Produktangebots bei und unterstreicht zudem unsere Bemühungen, unsere Kunden Zahlungen so vornehmen zu lassen, wie sie es sich wünschen.” Martina Weimert, CEO von EPI: “Wir freuen uns sehr, heute unsere Zusammenarbeit mit N26 bekannt zu geben – ein wichtiger Meilenstein für die Einführung von Wero in ganz Europa. Unsere Zahlungslösung wird damit weiteren Millionen von Nutzern der Neobank in Märkten zur Verfügung stehen und unsere Mission weiter beschleunigen. Wir freuen uns darauf, dass sie unsere sichere, nahtlose und schnelle europäische Zahlungslösung erleben können – insbesondere in einer Zeit, in der Europas digitale Autonomie zu einem zunehmend zentralen Thema wird. Diese Partnerschaft verdeutlicht die wachsende Dynamik hinter einem einheitlichen europäischen Zahlungserlebnis und stärkt unsere Reichweite sowie unsere Fähigkeit, dies zu etablieren.” N26 beabsichtigt, die Integration von Wero zunächst in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden im zweiten Halbjahr 2026 einzuführen.

