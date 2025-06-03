Fintech

Revolut macht Wero-Teilnahme offiziell

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Revolut Wero

Ab Juli 2025 wird Revolut Teil der European Payments Initiative (EPI) und integriert deren mobile Zahlungslösung „Wero“ in seine App. Das war bereits vorab bekannt geworden und wurde nun offiziell verkündet.

Dadurch können Kunden in Frankreich, Belgien und Deutschland künftig Geld direkt über die Revolut-App über Wero senden und empfangen. „Wero“ basiert auf sofortigen Konto-zu-Konto-Zahlungen und soll eine europaweite Alternative zu bestehenden Zahlungsdiensten darstellen. Das Ziel besteht darin, eine einheitliche, europäisch kontrollierte Lösung anzubieten, die auch grenzüberschreitend funktioniert.

„Wero” ist seit Sommer 2024 in den drei genannten Ländern verfügbar und zählt aktuell über 40 Millionen registrierte Nutzer. Revolut-Kunden erhalten künftig Zugriff auf Weros Kernfunktionen, darunter kostenlose Echtzeitüberweisungen. Für 2025 sind zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten im Onlinehandel geplant, ab 2026 auch im stationären Einzelhandel sowie für die Verwaltung von Abos und Treueprogrammen.

Wero: die Zahlungsplattform mit europäischem Anspruch

Die Kooperation zwischen Revolut und der EPI soll die Verbreitung von Wero in Europa vorantreiben und mehr Nutzer in die digitale Plattform einbinden. EPI verfolgt das Ziel, mit Wero eine souveräne europäische Alternative zu global dominierenden Bezahldiensten zu etablieren. Dabei stehen neben der Unabhängigkeit von außereuropäischen Anbietern auch die Reduzierung von Gebühren durch den Wegfall von Zwischeninstanzen im Vordergrund.

Revolut bringt eine hohe Nutzerzahl und eine ausgereifte technologische Infrastruktur in die Partnerschaft ein. Dank der Banklizenz der Revolut Bank UAB kann das Unternehmen neue Dienste wie Wero in regulierte Märkte innerhalb Europas integrieren. Beide Partner beabsichtigen, die Lösung langfristig weiterzuentwickeln und auf weitere Regionen und Anwendungsszenarien auszuweiten.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →


Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Max 🔱
    sagt am

    Sehr schön!

    Antworten
  2. Ulrich 👋
    sagt am

    Sehr cool

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Revolut macht Wero-Teilnahme offiziell
Weitere Neuigkeiten
Kia Ev5 Gt Line 2025
Kia EV5 kommt: Preis für das neue Elektroauto in Deutschland
in Mobilität
Postbank Zentrale
Postbank führt spezielles Gründerkonto ein
in Fintech
Jackery präsentiert Explorer 500 v2 – 512 Wh und 6.000 Ladezyklen
in Hardware
Tiktok Logo 2024 Header
TikTok startet SoundOn-Plattform offiziell in Deutschland
in Social
Bmw Ix Logo 2024 Header
BMW begrenzt API-Zugriffe – massive Auswirkungen auf Home Assistant
in Smart Home
Vw Id3 Gtx Performance Heck
Neuzulassungsstatistik: Die Top-Modelle und Antriebsarten im August 2025
in Mobilität
tado° und Panasonic erweitern Wärmepumpen-Funktionalitäten
in Smart Home
Mercedes zeigt Innenraum des elektrischen GLC
in Mobilität
Amazon Fire Tv Remote Pro Tasten
Streaming-Kracher im August 2025 – das schauen die Deutschen
in Unterhaltung
Timekettle stellt W4 AI Interpreter Earbuds vor – mit Knochenleitung und KI-Übersetzung
in Audio