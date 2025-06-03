Revolut macht Wero-Teilnahme offiziell

Ab Juli 2025 wird Revolut Teil der European Payments Initiative (EPI) und integriert deren mobile Zahlungslösung „Wero“ in seine App. Das war bereits vorab bekannt geworden und wurde nun offiziell verkündet.

Dadurch können Kunden in Frankreich, Belgien und Deutschland künftig Geld direkt über die Revolut-App über Wero senden und empfangen. „Wero“ basiert auf sofortigen Konto-zu-Konto-Zahlungen und soll eine europaweite Alternative zu bestehenden Zahlungsdiensten darstellen. Das Ziel besteht darin, eine einheitliche, europäisch kontrollierte Lösung anzubieten, die auch grenzüberschreitend funktioniert.

„Wero” ist seit Sommer 2024 in den drei genannten Ländern verfügbar und zählt aktuell über 40 Millionen registrierte Nutzer. Revolut-Kunden erhalten künftig Zugriff auf Weros Kernfunktionen, darunter kostenlose Echtzeitüberweisungen. Für 2025 sind zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten im Onlinehandel geplant, ab 2026 auch im stationären Einzelhandel sowie für die Verwaltung von Abos und Treueprogrammen.

Wero: die Zahlungsplattform mit europäischem Anspruch

Die Kooperation zwischen Revolut und der EPI soll die Verbreitung von Wero in Europa vorantreiben und mehr Nutzer in die digitale Plattform einbinden. EPI verfolgt das Ziel, mit Wero eine souveräne europäische Alternative zu global dominierenden Bezahldiensten zu etablieren. Dabei stehen neben der Unabhängigkeit von außereuropäischen Anbietern auch die Reduzierung von Gebühren durch den Wegfall von Zwischeninstanzen im Vordergrund.

Revolut bringt eine hohe Nutzerzahl und eine ausgereifte technologische Infrastruktur in die Partnerschaft ein. Dank der Banklizenz der Revolut Bank UAB kann das Unternehmen neue Dienste wie Wero in regulierte Märkte innerhalb Europas integrieren. Beide Partner beabsichtigen, die Lösung langfristig weiterzuentwickeln und auf weitere Regionen und Anwendungsszenarien auszuweiten.

