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Narwal überrascht mit starkem Wachstum im Reinigungsroboter-Markt

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Narwal Freo Z10 Ultra 1

Der Hersteller Narwal zählt laut IDC inzwischen zu den fünf größten Marken für Reinigungsroboter weltweit.

Zum zehnjährigen Bestehen erreicht Narwal laut IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker 2025 eine Top-5-Platzierung im globalen Markt. Das Unternehmen lieferte 2025 rund 1,7 Millionen Geräte aus und erzielte einen Marktanteil von 5,3 Prozent.

Besonders im Segment der Saugroboter wuchs der Anteil laut IDC von 3,7 Prozent im Jahr 2023 auf 7,3 Prozent im Jahr 2025.

Der globale Markt für Smart Vacuum Robots entwickelte sich parallel dynamisch. Laut IDC wurden 2025 rund 24,12 Millionen Geräte ausgeliefert, was einem Wachstum von 17,1 Prozent entspricht. Die Reinigungsleistung bleibt dabei laut Marktforschern das wichtigste Kaufkriterium, während Hersteller zunehmend auf technologische Weiterentwicklungen setzen.

Narwal baut Marktposition und Vertrieb in Europa aus

Narwal verfolgt nach eigenen Angaben eine Kombination aus Innovation und lokaler Anpassung. Dazu gehören die Berücksichtigung regionaler Wohnbedingungen sowie spezifischer Nutzergewohnheiten. Parallel erweitert das Unternehmen sein Portfolio und plant für 2026 den Einstieg in den stationären Handel in Deutschland, nachdem bereits Märkte wie Frankreich und Italien erschlossen wurden.

Wichtige Entwicklungen laut Unternehmensangaben:

  • Marktanteil im Saugroboter-Segment auf 7,3 Prozent gestiegen
  • Einführung neuer Produktlinien wie Flow 2 und V50 Series
  • Ausbau von Offline-Vertriebskanälen in Europa

Narwal wurde 2016 gegründet und startete 2019 mit einem Kickstarter-Projekt für einen selbstreinigenden Robotermopp. Seitdem folgten laut Unternehmen mehrere technologische Neuerungen wie DirtSense und Zero-Tangling-Systeme. Für die Zukunft setzt Narwal auf eine breitere Produktpalette und weitere Innovationen im Smart-Home-Bereich.

Ich halte die Entwicklung für nachvollziehbar, da der Markt für Reinigungsrobotik stark wächst und Innovationen schnell angenommen werden. Ausschlaggebend wird sein, ob Narwal seine Position im zunehmend umkämpften Umfeld langfristig behaupten kann. Ich sehe das Ganze ziemlich positiv, da ich selbst bereits seit geraumer Zeit Narwal-Reinigungsroboter nutze und höchst zufrieden damit bin.

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16. März 2026 | Jetzt lesen →

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