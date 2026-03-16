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Es gibt eine neue Nummer 1 bei Saugrobotern

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Dreame X50 Ultra Saugroboter Header

Dreame hat in den letzten Jahren eine starke Aufholjagd bei Saugrobotern gezeigt und konnte sich letztes Jahr sogar an die Spitze in Europa setzen. Wie man selbst mitgeteilt hat, basierend auf Daten aus dem „Worldwide Smart Home Device Tracker“ von IDC, war Dreame im Jahr 2025 die neue Nummer 1 in Europa.

Die Konkurrenz erwähnt Dreame nicht, eine kurze Suche hat aber ergeben, dass Roborock (was ich mir schon gedacht habe) davor die Nummer 1 war. Es geht hier um die reine Stückzahl und nicht um Umsatz oder Gewinn und es ist wichtig zu erwähnen, dass der Marktanteil von 27,6 Prozent in Europa eine Schätzung sind.

Dreame kennt zwar seine eigenen Verkaufszahlen, aber keine der erfolgreichen Marken nennt konkrete Zahlen öffentlich. Ich bin übrigens auch letztes Jahr von Roborock zu Dreame gewechselt, wobei ich damit nicht mehr ganz zufrieden bin, dazu aber bald mehr. Technisch kann ich diese Entwicklung aber nachvollziehen.

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16. März 2026 | Jetzt lesen →

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