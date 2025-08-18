NBA kommt exklusiv über Prime Video nach Deutschland – das ist der Spielplan

Ab dem 24. Oktober 2025 wird die NBA-Saison 2025/26 exklusiv auf Prime Video in Deutschland übertragen.

Prime-Mitglieder können 67 Spiele der regulären Saison, das komplette SoFi Play-In-Turnier, ausgewählte Play-off-Spiele sowie die NBA-Finals 2026 streamen. Zum Saisonstart stehen unter anderem die Spiele New York Knicks gegen Boston Celtics und Minnesota Timberwolves gegen Los Angeles Lakers auf dem Programm.

Prime Video überträgt zudem exklusive Spiele in Berlin und London im Januar 2026, bei denen unter anderem Orlando Magic gegen Memphis Grizzlies antreten. Auch ein Drittel der Spiele der ersten und zweiten Play-off-Runde sowie eine Conference-Finals-Serie werden exklusiv über Prime Video verfügbar sein.

NBA auf Prime Video in Deutschland

Alle Übertragungen sind in der Prime-Mitgliedschaft enthalten und können auf allen kompatiblen Geräten wie Smartphones, Tablets, Fire TV, Spielkonsolen oder Smart-TVs gestreamt werden. Die NBA-Inhalte sind im Bereich „Live und demnächst“ unter „Sport“ auf Prime Video zu finden. Eine Mitgliedschaft kostet in Deutschland 8,99 Euro pro Monat bzw. 89,90 Euro pro Jahr.

Das sind die NBA-Begegnungen für die Saison 2025/26

24. Oktober: New York Knicks vs. Boston Celtics

24. Oktober: Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers

31. Oktober: Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers

8. November: Houston Rockets vs. San Antonio Spurs

8. November: Golden State Warriors vs. Denver Nuggets

15. November: Houston Rockets vs. New York Knicks

15. November: Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs

22. November: Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers

22. November: Denver Nuggets vs. Houston Rockets

29. November: Milwaukee Bucks vs. New York Knicks

29. November: Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers

6. Dezember: Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics

6. Dezember: Dallas Mavericks vs. Oklahoma City Thunder

20. Dezember: Philadelphia 76ers vs. New York Knicks

20. Dezember: Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves

27. Dezember: Boston Celtics vs. Indiana Pacers

3. Januar: Atlanta Hawks vs. New York Knicks

3. Januar: Oklahoma City Thunder vs. Golden State Warriors

10. Januar: Minnesota Timberwolves vs. Cleveland Cavaliers

15. Januar: Memphis Grizzlies vs. Orlando Magic (Berlin Game)

16. Januar: Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets

16. Januar: New York Knicks vs. Golden State Warriors

18. Januar: Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies (London Game)

25. Januar: Houston Rockets vs. Detroit Pistons

25. Januar: Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder

30. Januar: Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards

30. Januar: Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves

31. Januar: San Antonio Spurs vs. Charlotte Hornets

6. Februar: Chicago Bulls vs. Toronto Raptors

6. Februar: Philadelphia 76ers vs. Los Angeles Lakers

7. Februar: New York Knicks vs. Detroit Pistons

7. Februar: Los Angeles Clippers vs. Sacramento Kings

7. Februar: Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs

13. Februar: Milwaukee Bucks vs. Oklahoma City Thunder

13. Februar: Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers

20. Februar: Detroit Pistons vs. New York Knicks

20. Februar: Boston Celtics vs. Golden State Warriors

27. Februar: Houston Rockets vs. Orlando Magic

27. Februar: Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Clippers

28. Februar: Houston Rockets vs. Miami Heat

6. März: Golden State Warriors vs. Houston Rockets

6. März: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets

7. März: Orlando Magic vs. Minnesota Timberwolves

13. März: Philadelphia 76ers vs. Detroit Pistons

13. März: Boston Celtics vs. Oklahoma City Thunder

14. März: New York Knicks vs. Indiana Pacers

14. März: Minnesota Timberwolves vs. Golden State Warriors

14. März: Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks

28. März: San Antonio Spurs vs. Milwaukee Bucks

2. April: Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder

3. April: Cleveland Cavaliers vs. Golden State Warriors

4. April: San Antonio Spurs vs. Denver Nuggets

9. April: Boston Celtics vs. New York Knicks

10. April: Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors

10. April: Cleveland Cavaliers vs. Atlanta Hawks

11. April: Oklahoma City Thunder vs. Denver Nuggets

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

