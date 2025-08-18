NBA kommt exklusiv über Prime Video nach Deutschland – das ist der Spielplan
Ab dem 24. Oktober 2025 wird die NBA-Saison 2025/26 exklusiv auf Prime Video in Deutschland übertragen.
Prime-Mitglieder können 67 Spiele der regulären Saison, das komplette SoFi Play-In-Turnier, ausgewählte Play-off-Spiele sowie die NBA-Finals 2026 streamen. Zum Saisonstart stehen unter anderem die Spiele New York Knicks gegen Boston Celtics und Minnesota Timberwolves gegen Los Angeles Lakers auf dem Programm.
Prime Video überträgt zudem exklusive Spiele in Berlin und London im Januar 2026, bei denen unter anderem Orlando Magic gegen Memphis Grizzlies antreten. Auch ein Drittel der Spiele der ersten und zweiten Play-off-Runde sowie eine Conference-Finals-Serie werden exklusiv über Prime Video verfügbar sein.
NBA auf Prime Video in Deutschland
Alle Übertragungen sind in der Prime-Mitgliedschaft enthalten und können auf allen kompatiblen Geräten wie Smartphones, Tablets, Fire TV, Spielkonsolen oder Smart-TVs gestreamt werden. Die NBA-Inhalte sind im Bereich „Live und demnächst“ unter „Sport“ auf Prime Video zu finden. Eine Mitgliedschaft kostet in Deutschland 8,99 Euro pro Monat bzw. 89,90 Euro pro Jahr.
Das sind die NBA-Begegnungen für die Saison 2025/26
- 24. Oktober: New York Knicks vs. Boston Celtics
- 24. Oktober: Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers
- 31. Oktober: Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers
- 8. November: Houston Rockets vs. San Antonio Spurs
- 8. November: Golden State Warriors vs. Denver Nuggets
- 15. November: Houston Rockets vs. New York Knicks
- 15. November: Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs
- 22. November: Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers
- 22. November: Denver Nuggets vs. Houston Rockets
- 29. November: Milwaukee Bucks vs. New York Knicks
- 29. November: Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers
- 6. Dezember: Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics
- 6. Dezember: Dallas Mavericks vs. Oklahoma City Thunder
- 20. Dezember: Philadelphia 76ers vs. New York Knicks
- 20. Dezember: Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves
- 27. Dezember: Boston Celtics vs. Indiana Pacers
- 3. Januar: Atlanta Hawks vs. New York Knicks
- 3. Januar: Oklahoma City Thunder vs. Golden State Warriors
- 10. Januar: Minnesota Timberwolves vs. Cleveland Cavaliers
- 15. Januar: Memphis Grizzlies vs. Orlando Magic (Berlin Game)
- 16. Januar: Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets
- 16. Januar: New York Knicks vs. Golden State Warriors
- 18. Januar: Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies (London Game)
- 25. Januar: Houston Rockets vs. Detroit Pistons
- 25. Januar: Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder
- 30. Januar: Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards
- 30. Januar: Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves
- 31. Januar: San Antonio Spurs vs. Charlotte Hornets
- 6. Februar: Chicago Bulls vs. Toronto Raptors
- 6. Februar: Philadelphia 76ers vs. Los Angeles Lakers
- 7. Februar: New York Knicks vs. Detroit Pistons
- 7. Februar: Los Angeles Clippers vs. Sacramento Kings
- 7. Februar: Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs
- 13. Februar: Milwaukee Bucks vs. Oklahoma City Thunder
- 13. Februar: Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers
- 20. Februar: Detroit Pistons vs. New York Knicks
- 20. Februar: Boston Celtics vs. Golden State Warriors
- 27. Februar: Houston Rockets vs. Orlando Magic
- 27. Februar: Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Clippers
- 28. Februar: Houston Rockets vs. Miami Heat
- 6. März: Golden State Warriors vs. Houston Rockets
- 6. März: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets
- 7. März: Orlando Magic vs. Minnesota Timberwolves
- 13. März: Philadelphia 76ers vs. Detroit Pistons
- 13. März: Boston Celtics vs. Oklahoma City Thunder
- 14. März: New York Knicks vs. Indiana Pacers
- 14. März: Minnesota Timberwolves vs. Golden State Warriors
- 14. März: Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks
- 28. März: San Antonio Spurs vs. Milwaukee Bucks
- 2. April: Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder
- 3. April: Cleveland Cavaliers vs. Golden State Warriors
- 4. April: San Antonio Spurs vs. Denver Nuggets
- 9. April: Boston Celtics vs. New York Knicks
- 10. April: Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors
- 10. April: Cleveland Cavaliers vs. Atlanta Hawks
- 11. April: Oklahoma City Thunder vs. Denver Nuggets
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
