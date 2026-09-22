Nennt es bitte „Neustart“: Wieder ein dunkler Tag für die Xbox

Microsoft schließt die Halo Studios zwar noch nicht komplett, aber es bleibt nur noch ein kleines Team, welches sich um den Support der bestehenden Spiele bei den Xbox Studios kümmert. Das Studio selbst ist also quasi tot, das neue Halo wird von Activision entwickelt. Dafür benötigt Microsoft deutlich weniger Personal.

Über 260 Stellen werden gestrichen und auch bei Ninja Theory sieht es nicht gut aus, da konnte man im Sommer keinen Plan für die Zukunft finden und es wäre gut möglich, dass man sich davon komplett trennt und das Studio einstellt. Bei Arkane laufen die Verhandlungen noch, aber eine Zukunft als Xbox Studio hat es nicht.

Außerdem werden Playground Games und Turn 10 Studios ein Studio und arbeiten gemeinsam an der Zukunft von Forza und Fable. Das wird sicher auch noch dazu führen, dass man weniger Personal benötigt. Einen neuen Namen hat das Studio bisher nicht, jedenfalls hat Microsoft in der heutigen Memo keinen kommuniziert.

Xbox: Es fehlt eine klare Vision

Es ist der zweite Knall innerhalb von wenigen Wochen bei der Xbox und schon wieder wird entlassen und gekürzt, wo es nur geht. Dieses Mal meldete sich aber Matt Booty und nicht die Xbox-Chefin zu Wort. Die hat wohl noch damit zu tun, dass man mehr Geld in Kojima Productions pumpt, was schon sehr ironisch ist.

Die PlayStation von Sony ist jetzt auch nicht in ihrer besten Verfassung, ohne GTA 6 wäre das vielleicht sogar noch kritischer, aber man kann bei Sony froh sein, dass Microsoft das mit der Xbox diese Generation noch weniger als bisher auf die Reihe bekommt. Der große „Neustart“ geht weiter, so wollte man es heute verkaufen.

Bisher fehlt mir neben den ganzen Sparmaßnahmen und Kürzungen noch eine neue und gute Strategie für die Zukunft der Xbox. Aber sowas benötigt Zeit, das gebe ich zu. Mal schauen, ob es das war oder ob Microsoft die Xbox Studios noch weiter reduzieren wird. Und wann man uns mal eine Vision und neue Konsole zeigen wird.

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