Gaming

Microsoft zeigt eine sehr ungewöhnliche Xbox

Oliver Schwuchow
Von

Sony hat die Marketingrechte für GTA 6 bei Rockstar eingekauft. Man hilft zwar auf der einen Seite beim Vermarkten des Spiels, auf der anderen Seite wirkt es so (vor allem mit dem „Plays best on PS5“-Logo), als sei GTA 6 ein exklusives PS5-Spiel.

Doch Microsoft hat für die den Release von GTA 6 auch eine kleine Aktion für die Xbox ausgedacht und die Konsole in einen Alligator gepackt. Diese „Konsole“ ist eine Anlehnung an Florida, das neue GTA spielt bekanntlich im fiktiven US-Staat.

Wer diese spezielle Version der Xbox haben möchte, der kann sie gewinnen, die Details gibt es im offiziellen Blogeintrag. GTA 6 wird dort übrigens kein einziges Mal erwähnt, das scheint also ein sehr strenger Deal von Sony und Rockstar zu sein.

Eine spezielle Konsole für den Verkauf oder Controller im GTA-Stil, wie es sie bei der PS5 gibt, dürfte Microsoft nicht auf den Markt bringen. Aber man wollte auch noch ein bisschen was vom Hype abhaben, die Idee finde ich eigentlich ganz nett.

Gaming · 3. November 2026

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