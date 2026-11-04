GTA 6: Sony leakt Details zur PlayStation 5 Pro
Die meisten Fragen rund um GTA 6 wurden geklärt, aber vor allem Besitzer einer PlayStation 5 Pro wissen noch nicht, was sie da genau in zwei Wochen erwartet.
Sony hat im gestrigen Blogeintrag zum Pre-Load zwar angedeutet, dass es bald mehr Details geben wird, aber mehr auch nicht. Doch PlayStation Frankreich hatte die Details zur PS5 Pro kurz online, zwei Dinge wird es hier angeblich noch geben:
- PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR): Erlebe dank KI-gestützter Auflösungsverbesserung eine unglaublich scharfe Bildqualität auf deinem 4K-Fernseher und genieße Spiele in ultrahoher Auflösung mit atemberaubender Detailtreue.
- Fortschrittliches Ray Tracing: Entdecke ein neues Maß an Realismus mit erstklassigen Reflexionen, Schatten und einer insgesamt verbesserten Beleuchtung, während du atemberaubende Spielwelten erkundest.
Wir wissen, dass die PS5 Pro unterstützt wird, diese Details sind aber neu. PSSR ist also dabei, QSSR, also das neue Upscaling für die normale PS5, wird nicht erwähnt.
Die wirklich spannende Frage ist aber weiterhin, ob die PS5 Pro auch nur 30 fps bietet oder wir dort eventuell 40 fps mit VRR oder gar 60 fps sehen werden. Das beides nicht erwähnt wird, würde ich das mittlerweile aber (leider) ausschließen.
Ein bisschen Resthoffnung ist noch da, die offizielle Ankündigung mit den Details steht immerhin noch aus, aber das Bild stammt von einer offiziellen Webseite, das ist kein 0815-Reddit-Leak. Mal schauen, ob Sony vielleicht heute die Details nennt.
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Wer wirklich glaub das die PS5 Pro echtes Ray tracing mit 60fps schafft hat wenig ahnung von Technik. Selbst ohne ray tracing wird sie schon Probleme mit 30fps bei GTA habe. Viel wichtiger jetzt jedoch das frame pacing und da gab es schon in den netflix Szenen einige slow downs. Diese würden mich viel mehr stören. Vielleicht tut sich ja noch was bis zum release. Wirklich flüssig wird es eh nur auf dem PC laufen oder der neuen Konsolen Generation.
morgen neuen LiveAction trailer und nächste Woche PS5 Pro Detsils.