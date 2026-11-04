GTA 6: Sony leakt Details zur PlayStation 5 Pro

Die meisten Fragen rund um GTA 6 wurden geklärt, aber vor allem Besitzer einer PlayStation 5 Pro wissen noch nicht, was sie da genau in zwei Wochen erwartet.

Sony hat im gestrigen Blogeintrag zum Pre-Load zwar angedeutet, dass es bald mehr Details geben wird, aber mehr auch nicht. Doch PlayStation Frankreich hatte die Details zur PS5 Pro kurz online, zwei Dinge wird es hier angeblich noch geben:

PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR): Erlebe dank KI-gestützter Auflösungsverbesserung eine unglaublich scharfe Bildqualität auf deinem 4K-Fernseher und genieße Spiele in ultrahoher Auflösung mit atemberaubender Detailtreue.

Erlebe dank KI-gestützter Auflösungsverbesserung eine unglaublich scharfe Bildqualität auf deinem 4K-Fernseher und genieße Spiele in ultrahoher Auflösung mit atemberaubender Detailtreue. Fortschrittliches Ray Tracing: Entdecke ein neues Maß an Realismus mit erstklassigen Reflexionen, Schatten und einer insgesamt verbesserten Beleuchtung, während du atemberaubende Spielwelten erkundest.

Wir wissen, dass die PS5 Pro unterstützt wird, diese Details sind aber neu. PSSR ist also dabei, QSSR, also das neue Upscaling für die normale PS5, wird nicht erwähnt.

Die wirklich spannende Frage ist aber weiterhin, ob die PS5 Pro auch nur 30 fps bietet oder wir dort eventuell 40 fps mit VRR oder gar 60 fps sehen werden. Das beides nicht erwähnt wird, würde ich das mittlerweile aber (leider) ausschließen.

Ein bisschen Resthoffnung ist noch da, die offizielle Ankündigung mit den Details steht immerhin noch aus, aber das Bild stammt von einer offiziellen Webseite, das ist kein 0815-Reddit-Leak. Mal schauen, ob Sony vielleicht heute die Details nennt.

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