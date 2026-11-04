Blade: Neues Marvel-Spiel hat wohl eine Zukunft

Microsoft möchte nicht an Arkane festhalten und obwohl Blade wohl fast fertig ist, will man sich weiterhin von diesem Studio trennen. Doch das ist in Europa nicht ganz so leicht, immerhin gibt es bei uns oft sowas wie ein gutes Arbeitsrecht.

Der Marvel-Blockbuster hat aber vielleicht eine Zukunft, denn laut Bloomberg haben mehrere Unternehmen bei Microsoft angeklopft, darunter auch Ubisoft. Das Spiel sei sogar so weit, dass es in ein bis zwei Jahren auf den Markt kommen wird.

Wir haben zwar noch nicht so viel von Blade gesehen, aber das, was man uns im Video und auf Screenshots zeigte, sah gut aus. Mich wundert wirklich, warum man bei Microsoft nicht daran festhält, denn Blade ist nicht die bekannteste Marvel-Marke, aber es ist eine Marvel-Marke und Marvel ist bis heute sehr erfolgreich.

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