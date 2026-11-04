NBB startet Black Weeks: Bis zu 70 Prozent Rabatt möglich

Der Onlinehändler notebooksbilliger.de startet seine vierten Black Weeks 2026 mit rund 100 Technikangeboten und Rabatten von bis zu 70 Prozent.

Die Black Weeks bei NBB laufen bis zum 6. Dezember 2026 um 23:59 Uhr. Rund 80 Hersteller beteiligen sich an der Aktion, darunter Apple, Samsung, HP, Lenovo, ASUS, Acer, MSI, LG und Shelly. Angeboten werden unter anderem Notebooks, Monitore, PC-Hardware, Tablets, Smart-Home-Produkte und Zubehör.

NBB Black Weeks 2026: Diese Rabatte sind angekündigt

Die höchsten Nachlässe gibt es laut NBB auf ausgewählte Razer-Tastaturen. Auch Software, Heimautomatisierung und Notebooks sind Teil der Aktion.

Einige der angekündigten Rabatte im Überblick:

Bis zu 70 % auf ausgewählte Razer-Tastaturen

Bis zu 65 % auf NordVPN-Software-Downloads

Bis zu 60 % auf Nedis-Heimautomatisierung

Bis zu 50 % auf Ugreen-Zubehör

Bis zu 45 % auf Samsung-Notebooks

Weitere Preisnachlässe gibt es auf HP-Notebooks mit bis zu 40 Prozent, LG-Monitore mit bis zu 35 Prozent und PCs von Hyrican mit bis zu 30 Prozent. Sämtliche Prozentangaben beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP), nicht auf den bisherigen Straßenpreis. Ein Preisvergleich lohnt sich deshalb.

Neben den regulären Black-Weeks-Angeboten bietet NBB erneut sogenannte Daily Black Deals an. Diese Sonderaktionen gelten jeweils nur einen Tag und sollen nochmals günstiger ausfallen. Die verfügbaren Stückzahlen sind nach Angaben des Händlers begrenzt.

Wer ohnehin eine größere Technikanschaffung plant, kann die Aktion durchaus im Blick behalten. Gerade bei den hohen beworbenen Rabatten sollte man aber den tatsächlichen Marktpreis prüfen. Die komplette Auswahl und die wechselnden Tagesangebote sind auf der Aktionsseite der NBB Black Weeks zu finden.

Zu den NBB Black Weeks →

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗