Das neue Elder Scrolls kommt erst mit der nächsten Xbox

Nach fast 8 Jahren meldete sich Bethesda gestern endlich wieder zu Wort und gab den Namen für The Elder Scrolls VI bekannt. Doch falls das bei euch Hoffnung für einen baldigen Release weckte, dann wird Jason Schreier diese jetzt zerstören.

Das Spiel sei noch „über zwei Jahre entfernt“, kommt also vermutlich nicht vor 2029 und vielleicht sogar erst im nächsten Jahrzehnt. Der Bloomberg-Journalist kennt den angepeilten Zeitraum, wie er betont, will das Jahr aber nicht verraten.

Klingt für mich so, als ob The Elder Scrolls VI bei der Ankündigung im Sommer 2018 nur auf dem Papier existierte und die Produktion deutlich später startete. Man hat das Spiel übrigens mit der letzten Konsolengeneration angekündigt, die aktuelle übersprungen und wird es erst mit der kommenden Xbox endlich veröffentlichen.

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