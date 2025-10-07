NettoKOM startet „Unlimited on Demand“-Tarife

NettoKOM führt mit den LIFT-Tarifen ein Prepaid-Modell ein, das eine kostenlose Nachbuchung von 1 GB Datenvolumen erlaubt. Nutzer können damit im Telefónica-Netz mit 4G oder 5G surfen und ihr Datenpaket flexibel erweitern, sobald es aufgebraucht ist.

Die LIFT-Tarife sind laut NettoKOM in drei Varianten erhältlich: LIFT S mit 25 GB, LIFT M mit 50 GB und LIFT L mit 100 GB Datenvolumen. Je nach Tarif stehen Geschwindigkeiten zwischen 50 und 150 Mbit/s zur Verfügung.

Zusätzlich beinhalten alle Angebote eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Die Preise liegen bei 9,99 €, 14,99 € und 19,99 € für jeweils vier Wochen, die SIM-Karte kostet einmalig 9,99 € und enthält ein Startguthaben von 10 €.

Das Nachbuchen von Daten funktioniert laut Anbieter über die NettoKOM-App oder das Online-Portal. Sobald das verbleibende Volumen unter 1 GB fällt, können Kunden per Klick ein weiteres Gigabyte kostenlos hinzufügen. Diese Nachbuchung ist beliebig oft möglich, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen.

So unterscheiden sich LIFT und SMART bei NettoKOM

Während die SMART-Tarife ein festes Datenvolumen und eine einheitliche Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s bieten, setzt LIFT auf ein flexibles Nachbuchsystem und gestaffelte Bandbreiten.

Der Anbieter hebt hervor, dass die Nutzung von LIFT ab einem Aufpreis von rund einem Euro gegenüber den SMART-Tarifen möglich ist. Die Tarife können online oder in Netto-Filialen abgeschlossen werden, wobei Kunden ihre Rufnummer mitnehmen und einen Wechselbonus von 10 € erhalten können.

Features laut NettoKOM

Kostenlose 1-GB-Nachbuchung beliebig oft möglich

Gestaffelte Surfgeschwindigkeiten bis zu 150 Mbit/s

Allnet-Flat und EU-Roaming in allen Tarifen

App-Steuerung für Datenverwaltung und Tarifwechsel

Aus meiner Sicht ist das Modell mit kostenloser Nachbuchung vor allem interessant für Nutzer, die ihr Datenvolumen unregelmäßig verbrauchen. Für Kunden, die keine Vertragsbindung wollen, kann LIFT eine solide Option im Prepaid-Segment sein. Aldi und Lidl hatten mit ähnlichen Tarifen bereits vorgelegt.

