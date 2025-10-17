Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im November 2025

Der Monat neigt sich so langsam aber sicher dem Ende und das bedeutet, dass wir uns mit den Highlights für November 2025 beschäftigen. Bei den monatlichen Inhalten der Streamingdienste gibt es heute die Highlights von Sky und WOW.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

The Real Manhunter S2 (4.11.)

Die Nacht von Paris – Terror am Stade de France – Sky Original (6.11.)

Die Killer -Großmutter – Der Fall Lois Riess S1 (7.11.)

Pee -Wee privat – Amerikas Kultfigur im Porträt (OmU) S1 (7.11.)

Watson S1 (9.11.)

Murder by Medic – Tödliche Behandlung S4 (10.11.)

Family Secrets: The Disappearance of Alissa Turney (13.11.)

Dunkles Geld: Macht, Korruption und Kontrolle S1 (14.11.)

Löwen: Das Gesetz des Rudels S1 (15.11.)

Mythenjagd weltweit – Den Fakten auf der Spur S1 (19.11.)

The Chair Company S1 (21.11.)

Mythos Borussia – Eine Legende wird 125 (Epsiode 2) – Sky Original (21.11.)

Snake Man – Der Schlangenfänger S3 (22.11.)

I Love LA S1 (25.11.)

Seen & Heard: The History Of Black Television S1 (28.11.)

Fletcher’s Family Farm S1 (30.11.)

Filme

Next Goal Wins (1.11.)

Drop – Tödliches Date (7.11.)

Wicked: One Wonderful Night (7.11.)

Y2K (8.11.)

Home Sweet Home: Rebirth (13.11.)

Man With No Past (15.11.)

Alfred Morettis Opus (20.11.)

Black Bag – Doppeltes Spiel (21.11.)

The Critic (22.11.)

Warfare (28.11.)

Eden (29.11.)

