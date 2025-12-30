Neue Marvel-Serie, Bourne-Filme und mehr: Neu bei Disney+ im Januar
Disney+ erweitert sein Programm im Januar 2026 um neue Serien, Filme und exklusive Eigenproduktionen. Nutzer können aus drei Abo-Modellen wählen und haben die Möglichkeit, Inhalte altersgerecht zu steuern.
Disney+ bietet Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sowie der Plattform Star an. Letztere umfasst laut Unternehmensangaben Serien und Filme der Disney-Kreativstudios, darunter Disney Television Studios, FX Productions, 20th Century Studios und das bekannte Searchlight Pictures.
Der Streaming-Service richtet sich an Abonnenten ab 18 Jahren und bietet drei Tarifoptionen: „Standard mit Werbung“ (5,99 € pro Monat), „Standard“ (9,99 € pro Monat oder 99,90 € pro Jahr) und „Premium“ (13,99 € pro Monat oder 139,90 € pro Jahr), inklusive Funktionen wie Kindersicherung.
Highlights für Disney+
- A Thousand Blows – Staffel 2
- Ab 9. Januar exklusiv auf Disney+
- Tell Me Lies – Staffel 3
- Ab 13. Januar exklusiv auf Disney+
- National Geographics „Von Pol zu Pol mit Will Smith“
- Ab 14. Januar auf Disney+ streamen
- FXs „The Beauty” – Staffel 1
- Ab 22. Januar exklusiv auf Disney+
- Marvel Televisions „Wonder Man” – Staffel 1
- Ab 28. Januar exklusiv auf Disney+
Weitere Neustarts für Disney+
2. Januar
+ Cat’s Eye – Ein Supertrio – Staffel 1 (Batch 2) (Hulu)
+ National Geographics „Geparde hautnah mit Bertie Gregory“ (National Geographic)
7. Januar
+ Der Graf von Monte Cristo – Staffel 1
+ Abbott Elementary – Staffel 5 (Batch 1) (Hulu)
9. Januar
+ National Geographics „The Tale of Silyan – Der Mann und der Storch“ (National Geographic)
17. Januar
+ Phineas und Ferb – Staffel 5 (Batch 2) (Disney)
19. Januar
+ Hoops, Hopes & Dreams (OV/UT) (Hulu)
24. Januar
+ Medalist – Staffel 2 (Hulu)
Neue Katalog-Titel bei Disney+
1. Januar
+ New Amsterdam – Staffel 1-5
+ Die Bourne Indentität
+ Die Bourne Verschwörung
+ Das Bourne Ultimatum
+ Das Bourne Vermächtnis
+ Jason Bourne – Altersfreigabe 16+
14. Januar
+ Bares für Rares – Staffel 2
21. Januar
+ Hamster & Gretel – Staffel 2 (Batch 3) (Disney)
+ RoboGobo – Staffel 1 (Batch 3) (Disney)
+ Candice Renoir – Staffel 1-6
