Neue Marvel-Serie, Bourne-Filme und mehr: Neu bei Disney+ im Januar

Disney+ erweitert sein Programm im Januar 2026 um neue Serien, Filme und exklusive Eigenproduktionen. Nutzer können aus drei Abo-Modellen wählen und haben die Möglichkeit, Inhalte altersgerecht zu steuern.

Disney+ bietet Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sowie der Plattform Star an. Letztere umfasst laut Unternehmensangaben Serien und Filme der Disney-Kreativstudios, darunter Disney Television Studios, FX Productions, 20th Century Studios und das bekannte Searchlight Pictures.

Der Streaming-Service richtet sich an Abonnenten ab 18 Jahren und bietet drei Tarifoptionen: „Standard mit Werbung“ (5,99 € pro Monat), „Standard“ (9,99 € pro Monat oder 99,90 € pro Jahr) und „Premium“ (13,99 € pro Monat oder 139,90 € pro Jahr), inklusive Funktionen wie Kindersicherung.

Highlights für Disney+

  • A Thousand Blows – Staffel 2
    • Ab 9. Januar exklusiv auf Disney+
  • Tell Me Lies – Staffel 3
    • Ab 13. Januar exklusiv auf Disney+
  • National Geographics „Von Pol zu Pol mit Will Smith“
    • Ab 14. Januar auf Disney+ streamen
  • FXs „The Beauty” – Staffel 1
    • Ab 22. Januar exklusiv auf Disney+
  • Marvel Televisions „Wonder Man” – Staffel 1
    • Ab 28. Januar exklusiv auf Disney+

Weitere Neustarts für Disney+

2. Januar

+   Cat’s Eye – Ein Supertrio – Staffel 1 (Batch 2) (Hulu)

+   National Geographics „Geparde hautnah mit Bertie Gregory“ (National Geographic)

7. Januar

+   Der Graf von Monte Cristo – Staffel 1

+   Abbott Elementary – Staffel 5 (Batch 1) (Hulu)

9. Januar

+   National Geographics „The Tale of Silyan – Der Mann und der Storch“ (National Geographic)

17. Januar

+   Phineas und Ferb – Staffel 5 (Batch 2) (Disney)

19. Januar

+   Hoops, Hopes & Dreams (OV/UT) (Hulu)

24. Januar

+   Medalist – Staffel 2 (Hulu)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

1. Januar

+   New Amsterdam – Staffel 1-5

+   Die Bourne Indentität

+   Die Bourne Verschwörung

+   Das Bourne Ultimatum

+   Das Bourne Vermächtnis

+   Jason Bourne – Altersfreigabe 16+

14. Januar

+   Bares für Rares – Staffel 2

21. Januar

+   Hamster & Gretel – Staffel 2 (Batch 3) (Disney)

+   RoboGobo – Staffel 1 (Batch 3) (Disney)

+   Candice Renoir – Staffel 1-6

Zu Disney+

