Neue Pixel-Produkte: Google kämpft mit Problemen zum Marktstart

Google wird am 20. August neue Pixel-Produkte vorstellen, aber es gibt auch in diesem Jahr wieder einen Marktstart in zwei Phasen, denn man kämpft angeblich mit Problemen bei der Produktion. Die zweite Phase startet sogar erst im Oktober.

Wie man hört, werden das Google Pixel 10 und Google Pixel 10 Pro (XL) schon ab dem 28. August ausgeliefert, bei den anderen Produkten muss man sich etwas gedulden. Das Google Pixel Fold 10 Pro, die Google Pixel Watch 4 und die neuen Google Pixel Buds 2a werden laut Quelle erst am 9. Oktober im Handel starten.

Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob das für Google selbst ein Problem darstellt, denn das wären sonst zu viele Produkte an einem Tag gewesen. Und die wirklich wichtigen Produkte kommen zeitnah, der Rest ist nicht ganz so wichtig.

Google Pixel 10: Die möglichen Preise

Google Pixel 10

128 GB 899 Euro

256 GB 999 Euro

Google Pixel 10 Pro

128 GB 1099 Euro

256 GB 1199 Euro

512 GB 1329 Euro

1 TB 1589 Euro

Google Pixel 10 Pro XL

256 GB 1299 Euro

512 GB 1429 Euro

1 TB 1689 Euro

Google Pixel 10 Pro Fold

256 GB 1899 Euro

512 GB 2029 Euro

1 TB 2289 Euro

