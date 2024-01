Neue PlayStation-Spiele: Erstes Event rückt wohl immer näher

Wir haben Anfang 2024 gehört, dass Sony zeitnah mit einem Event in das neue Jahr starten möchte und vermutlich eine erste State of Play plant. Jetzt gibt es ganz konkrete Hinweise, denn die Leaks zu neuen Spielen nehmen weiter zu.

So hat „billbil-kun“ bei Deallabs verraten, dass „Death Stranding 2 – On The Beach“ der finale Titel für den zweiten Teil sein wird und „Until Dawn“ ein Remaster für die PS5 bekommt. Die Besonderheit dabei: Details gibt es in den nächsten 15 Tagen.

Vielleicht nennt uns die Quelle bis dahin noch weitere Details, aber es klingt so, als ob Sony sich auf ein Event für neue PlayStation-Spiele vorbereitet, da könnte man dann auch noch Final Fantasy 7 Rebirth mit einem ganz frischen Trailer zeigen.

Ich rechne aber mit einer eher kleinen Ausgabe, das große Event, womöglich ein PlayStation Showcase mit PlayStation 5 Pro im Schlepptau, dürfte erst später auf uns zukommen. Der Fokus dürfte zunächst auf dem ersten Halbjahr 2024 liegen.

