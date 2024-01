Sehen wir die PlayStation 5 Pro? Sony plant erstes Event für 2024

Microsoft hat gestern vorgelegt und das erste Xbox-Event für 2024 angekündigt. Laut Jeff Grubb ist die Konkurrenz auch vorbereitet und er hat nicht nur eine erste Nintendo Direct für 2024 in den Raum geworfen, auch Sony ist mit von der Partie.

Zeigt Sony schon die PlayStation 5 Pro?

Sony plant eine erste State of Play für 2024 und wird uns bald zeigen, was da so alles für die ersten Monate des Jahres geplant ist. Auch hier stellt sich die Frage, ob man schon die neue Hardware bestätigt, es soll ja eine PlayStation 5 Pro kommen.

Bei Nintendo würde ich eher damit rechnen, bei Sony aber noch nicht, denn die PS5 Pro steht erst für November im Raum. Die PlayStation 4 Pro kam auch im November und wurde im Juni bestätigt und im September vorgestellt. So eine Ankündigung wäre auch eher für ein PlayStation Showcase und keine State of Play geeignet.

Die erste State of Play soll „in den kommenden Wochen“ online gehen, die Quelle kennt hier aber keinen genauen Zeitraum. Das PlayStation-Lineup für 2024 ist im Moment noch etwas dünn und auch bei den bereits angekündigten Spielen fehlen viele Details, ich würde eher früher als später mit einem Event von Sony rechnen.

So könnte das PlayStation-Jahr ablaufen

Meine Vermutung: Wir bekommen zeitnah eine magere State of Play, die vor allem viele Drittanbieter-Spiele zeigt, dann folgt im Frühjahr oder Sommer ein richtiges PlayStation Showcase mit der PS5 Pro und großen Blockbustern, die 2024, 2025 und teilweise auch erst 2026 erscheinen. Da wird es Sony richtig krachen lassen.

Im Herbst gibt es dann nochmal eine größere State of Play mit mehr Gameplay zu einigen Spielen und dem finalen Datum und Preis der PlayStation 5 Pro von Sony.

Ich hoffe es jedenfalls, denn seit dem PlayStation Showcase von 2021 war das doch eher bescheiden. 2022 gab es kein Showcase, die Ausgabe von 2023 war für mich kein gutes Showcase und ich vermute, dass sich da in der Pandemie einiges bei Sony verschoben hat, was wir mit dem Start der PlayStation 5 Pro sehen werden.

Video: Die PlayStation 5 Pro

