Neue Serien und Filme bei Disney+: Das sind die Neuheiten im November 2025
Disney+ erweitert sein Programm im November 2025 um neue Serien, Filme und exklusive Eigenproduktionen. Nutzer können aus drei Abo-Modellen wählen und haben die Möglichkeit, Inhalte altersgerecht zu steuern.
Disney+ bietet Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sowie der Plattform Star an. Letztere umfasst laut Unternehmensangaben Serien und Filme der Disney-Kreativstudios, darunter Disney Television Studios, FX Productions, 20th Century Studios und das bekannte Searchlight Pictures.
Der Streaming-Service richtet sich an Abonnenten ab 18 Jahren und bietet drei Tarifoptionen: „Standard mit Werbung“ (5,99 € pro Monat), „Standard“ (9,99 € pro Monat oder 99,90 € pro Jahr) und „Premium“ (13,99 € pro Monat oder 139,90 € pro Jahr), inklusive Funktionen wie Kindersicherung.
Highlights für Disney+
- „All’s Fair“ – Staffel 1
- Ab 4. November exklusiv auf Disney+
- National Geographics „LOVE+WAR – Zwischen Krieg und Familie“
- Ab 7. November auf Disney+ streamen
- „Family Guy“ – Staffel 23
- Ab 12. November exklusiv auf Disney+
- „The Secret Lives of Mormon Wives“ – Staffel 3
- Ab 13. November exklusiv auf Disney+
- „A Very Jonas Christmas Movie“
- Ab 14. November exklusiv auf Disney+
- National Geographics „Chris Hemsworth: Ein unvergesslicher Roadtrip“
- Ab 24. November auf Disney+ streamen
Weitere Neustarts für Disney+
1. November
+ The Rookie: Feds – Staffel 1 (HULU)
5. November
+ The Manipulated (HULU) (OV/UT)
7. November
+ Seventeen: Our Chapter (Disney) (OV/UT)
+ Fire and Water: Die Entstehung der Avatar Filme – Staffel 1 (HULU) (OV/UT)
14. November
+ LEGO Marvel Avengers: Die virale Bedrohung – Staffel 1 (Marvel)
18. November
+ Micky Maus Wunderhaus+ – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)
19. November
+ Die Hand an der Wiege (HULU)
+ Electric Bloom – Staffel 1 (Disney)
+ Vampirina: Teenage Vampire – Staffel 1 (Disney)
+ English Teacher – Staffel 2 (HULU)
21. November
+ Sebastian Maniscalco: It ain’t right (HULU) (OV/UT)
26. November
+ The Beatles Anthology – Staffel 1 (HULU) (OV/UT)
28. November
+ Beyond Paradise Christmas Special (HULU)
+ Elfen helfen: Das Schneeball-Protokoll (Disney)
Neue Katalog-Titel bei Disney+
1. November
+ Der Grinch (HULU)
+ Liebe braucht keine Ferien (HULU)
+ Last Christmas (HULU)
+ Tatsächlich Liebe (HULU)
+ Die Mumie (1999) (HULU)
+ Die Mumie (2017) (HULU)
+ Die Mumie kehrt zurück (2001) (HULU)
+ Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers (2008) (HULU)
+ Ronaldo (HULU)
7. November
+ Das Sams (HULU)
+ Die Unsichtbaren (HULU)
+ Zum Leben erweckt (Disney)
12. November
+ SuperKitties – Staffel 2 (Batch 3) (Disney)
14. November
+ National Geographics „Mega-Bauwerke: Real Madrids Superstadion“ (National Geographic)
21. November
+ National Geographics „The Devil’s Thumb – Ein höllischer Aufstieg” (National Geographic)
26. November
+ National Geographics „Die verlorenen Schätze der Bibel“ – Staffel 1 (National Geographic)
+ Spielstunde mit Winnie Puuh (Shorts) – Staffel 2 (Disney)
+ RoboGobo – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)
30. November
+ Little Angel – Staffel 7
