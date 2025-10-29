Neue Serien und Filme bei Disney+: Das sind die Neuheiten im November 2025

News

Disney+ erweitert sein Programm im November 2025 um neue Serien, Filme und exklusive Eigenproduktionen. Nutzer können aus drei Abo-Modellen wählen und haben die Möglichkeit, Inhalte altersgerecht zu steuern.

Disney+ bietet Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sowie der Plattform Star an. Letztere umfasst laut Unternehmensangaben Serien und Filme der Disney-Kreativstudios, darunter Disney Television Studios, FX Productions, 20th Century Studios und das bekannte Searchlight Pictures.

Der Streaming-Service richtet sich an Abonnenten ab 18 Jahren und bietet drei Tarifoptionen: „Standard mit Werbung“ (5,99 € pro Monat), „Standard“ (9,99 € pro Monat oder 99,90 € pro Jahr) und „Premium“ (13,99 € pro Monat oder 139,90 € pro Jahr), inklusive Funktionen wie Kindersicherung.

Highlights für Disney+

  • „All’s Fair“ – Staffel 1
    • Ab 4. November exklusiv auf Disney+
  • National Geographics „LOVE+WAR – Zwischen Krieg und Familie“
    • Ab 7. November auf Disney+ streamen
  • „Family Guy“ – Staffel 23
    • Ab 12. November exklusiv auf Disney+
  • „The Secret Lives of Mormon Wives“ – Staffel 3
    • Ab 13. November exklusiv auf Disney+
  • „A Very Jonas Christmas Movie“
    • Ab 14. November exklusiv auf Disney+
  • National Geographics „Chris Hemsworth: Ein unvergesslicher Roadtrip“
    • Ab 24. November auf Disney+ streamen

Weitere Neustarts für Disney+

1. November

+  The Rookie: Feds – Staffel 1 (HULU)

5. November

+  The Manipulated (HULU) (OV/UT)

7. November

+  Seventeen: Our Chapter (Disney) (OV/UT)

+  Fire and Water: Die Entstehung der Avatar Filme – Staffel 1 (HULU) (OV/UT)

14. November

+  LEGO Marvel Avengers: Die virale Bedrohung – Staffel 1 (Marvel)

18. November

+  Micky Maus Wunderhaus+ – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)

19. November

+  Die Hand an der Wiege (HULU)

+  Electric Bloom – Staffel 1 (Disney)

+  Vampirina: Teenage Vampire – Staffel 1 (Disney)

+  English Teacher – Staffel 2 (HULU)

21. November

+  Sebastian Maniscalco: It ain’t right (HULU) (OV/UT)

26. November

+  The Beatles Anthology – Staffel 1 (HULU) (OV/UT)

28. November

+  Beyond Paradise Christmas Special (HULU)

+  Elfen helfen: Das Schneeball-Protokoll (Disney)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

1. November

+  Der Grinch (HULU)

+  Liebe braucht keine Ferien (HULU)

+  Last Christmas (HULU)

+  Tatsächlich Liebe (HULU)

+  Die Mumie (1999) (HULU)

+  Die Mumie (2017) (HULU)

+  Die Mumie kehrt zurück (2001) (HULU)

+  Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers (2008) (HULU)

+  Ronaldo (HULU)

7. November

+  Das Sams (HULU)

+  Die Unsichtbaren (HULU)

+  Zum Leben erweckt (Disney)

12. November

+  SuperKitties – Staffel 2 (Batch 3) (Disney)

14. November

+  National Geographics „Mega-Bauwerke: Real Madrids Superstadion“ (National Geographic)

21. November

+  National Geographics „The Devil’s Thumb – Ein höllischer Aufstieg” (National Geographic)

26. November

+  National Geographics „Die verlorenen Schätze der Bibel“ – Staffel 1 (National Geographic)

+  Spielstunde mit Winnie Puuh (Shorts) – Staffel 2 (Disney)

+  RoboGobo – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)

30. November

+  Little Angel – Staffel 7

