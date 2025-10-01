News

Neue Serien und Filme bei Disney+: Das sind die Neuheiten im Oktober 2025

Autor-Bild
Von
|

Disney+ erweitert sein Programm im Oktober 2025 um neue Serien, Filme und exklusive Eigenproduktionen. Nutzer können aus drei Abo-Modellen wählen.

Disney+ bietet Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sowie der Plattform Star an. Letztere umfasst laut Unternehmensangaben Serien und Filme der Disney-Kreativstudios, darunter Disney Television Studios, FX Productions, 20th Century Studios und das bekannte Searchlight Pictures.

Der Streaming-Service richtet sich an Abonnenten ab 18 Jahren und bietet drei Tarifoptionen: „Standard mit Werbung“ (5,99 € pro Monat), „Standard“ (9,99 € pro Monat oder 99,90 € pro Jahr) und „Premium“ (13,99 € pro Monat oder 139,90 € pro Jahr), inklusive Funktionen wie Kindersicherung.

Highlights für Disney+

  • „Habibi Baba Boom“ – Staffel 1
    • Ab 1. Oktober exklusiv auf Disney+
  • UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2025/26
    • 1. Spieltag am 7. und 8. Oktober
    • 2. Spieltag am 15. und 16. Oktober
  • „Die neuen Zauberer vom Waverly Place“ – Staffel 1
    • Ab 1. Oktober auf Disney+ streamen
  • „High Potential“ – Staffel 2 (Batch 1)
    • Ab 7. Oktober exklusiv auf Disney+
  • „The Simpsons“ – Staffel 36
    • Ab 8. Oktober auf Disney+ streamen
  • „The Rookie“ – Staffel 7
    • Ab 8. Oktober auf Disney+ streamen
  • „Phineas und Ferb “ – Staffel 5 (Batch 1)
    • Ab 15. Oktober auf Disney+ streamen
  • „Star Wars: Visionen“ – Volume 3
    • Ab 29. Oktober exklusiv auf Disney+

Weitere Neustarts für Disney+

2. Oktober

+ Die Cooking Academy Staffel 1 (Star) (OV/UT)

3. Oktober

+ Der Ballonfahrer (Star)

+ Love thy Nader – Staffel 1 (Star) (OV/UT) (Altersfreigabe 16)

+ Marvels „Spidey und seine Super-Freunde” – Staffel 4 (Batch 1) (Disney)

6. Oktober

+ Family Guy: Exklusive Inhalte (Star)

8. Oktober

+ Das Glück: Eine Reihe von Zufällen – Staffel 1 (Star)

+ The Lost Station Girls – Staffel 1 (Star)

10. Oktober

+ Frankie Quinones: Damn That’s Crazy (Star) (OV/UT)

15. Oktober

+ To Cook a Bear – Staffel 1 (Star)

+ Murdaugh: Death in the Family – Staffel 1 (Star)

17. Oktober

+ Moon, der Panda (Star)

+ Flow (Star)

23. Oktober

+ Entrepreneurs – Staffel 1 (Star)

24. Oktober

+ LEGO Disney Die Eiskönigin: Operation Papageitaucher (Disney)

29. Oktober

+ Disney Twisted-Wonderland: Die Serie – Staffel 1 (Disney)

+ ZOMBIES: The Re-Animated Series – Staffel 1 (Disney)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

1. Oktober

+ Jungfrau (40), männlich, sucht… (Star)

+ Casper (Star)

+ Der weiße Hai (Star) – Altersfreigabe 16

+ Groß werden leicht gemacht – Staffel 1 (Disney Jr.)

+ Groß werden leicht gemacht – Staffel 2 (Disney Jr.)

+ Groß werden leicht gemacht – Staffel 3 (Disney Jr.)

+ National Geographics „Ice Road Rescue – Extremrettung in Norwegen” – Staffel 9 (National Geographic)

8. Oktober

+ National Geographics „Hexen: Die Wahrheit hinter den Prozessen“ Staffel 1 (National Geographic)

+ StuGo – Staffel 1 (Disney)

15. Oktober

+ National Geographics „Roms verlorene Schätze“ – Staffel 2 (National Geographic)

17. Oktober

+ Twilight (Star)

+ New Moon – Biss zur Mittagsstunde (Star)

+ Eclipse – Bis(s) zum Abendrot (Star)

+ Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 1 (Star)

+ Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 2 (Star)

22. Oktober

+ Winnie Puuh & Ich – Staffel 1 (Disney)

+ Winnie Puuh & Ich – Staffel 2 (Disney)

29. Oktober

+ Großstadtrevier – Staffel 31-35 (Star)

+ Morden im Norden – Staffel 1-10 (Star)

+ Mord mit Aussicht – Staffel 1-4 (Star)

+ In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte: Ganz in Weiß (Star)

+ Der 7. Tag (Star)

+ Die Rosenheim-Cops – Staffel 1-8 (Star)

+ Ein Taunuskrimi – Staffel 1-3 (Star)

31. Oktober

+ National Geographics „Billy & Molly: Eine Liebe zwischen Mensch und Otter“ – (National Geographic)

Zu Disney+

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Neue Serien und Filme bei Disney+: Das sind die Neuheiten im Oktober 2025
Weitere Neuigkeiten
Genesis GV60 Magma: Der Hyundai Ioniq 5 N für den „Gentleman“ steht an
in Mobilität
Neuer Amazon Fire TV Stick 4K Select bringt einen Nachteil mit
in News
Neuer Google Home Speaker zeigt sich erneut
in Audio
Ist das Samsung Galaxy S26 Pro doch nur eine Mogelpackung?
in Smartphones
Apple Ipad Pro M4 2024 Header
Apple M5: Neues iPad Pro und neue Vision Pro sind bestätigt
in AR und VR
Das ist der elektrische Audi A3 für 2026
in Mobilität
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon: Noch keine Alexa+ für Deutschland
in Dienste
Fast 300 Euro: Sony bringt offizielle PlayStation-Buch auf den Markt
in Gaming
Amazon spendiert großem Kindle ein Farbdisplay
in News
Amazon zeigt ganz neuen Echo Studio
in Audio