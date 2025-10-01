Neue Serien und Filme bei Disney+: Das sind die Neuheiten im Oktober 2025
Disney+ erweitert sein Programm im Oktober 2025 um neue Serien, Filme und exklusive Eigenproduktionen. Nutzer können aus drei Abo-Modellen wählen.
Disney+ bietet Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sowie der Plattform Star an. Letztere umfasst laut Unternehmensangaben Serien und Filme der Disney-Kreativstudios, darunter Disney Television Studios, FX Productions, 20th Century Studios und das bekannte Searchlight Pictures.
Der Streaming-Service richtet sich an Abonnenten ab 18 Jahren und bietet drei Tarifoptionen: „Standard mit Werbung“ (5,99 € pro Monat), „Standard“ (9,99 € pro Monat oder 99,90 € pro Jahr) und „Premium“ (13,99 € pro Monat oder 139,90 € pro Jahr), inklusive Funktionen wie Kindersicherung.
Highlights für Disney+
- „Habibi Baba Boom“ – Staffel 1
- Ab 1. Oktober exklusiv auf Disney+
- UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2025/26
- 1. Spieltag am 7. und 8. Oktober
- 2. Spieltag am 15. und 16. Oktober
- „Die neuen Zauberer vom Waverly Place“ – Staffel 1
- Ab 1. Oktober auf Disney+ streamen
- „High Potential“ – Staffel 2 (Batch 1)
- Ab 7. Oktober exklusiv auf Disney+
- „The Simpsons“ – Staffel 36
- Ab 8. Oktober auf Disney+ streamen
- „The Rookie“ – Staffel 7
- Ab 8. Oktober auf Disney+ streamen
- „Phineas und Ferb “ – Staffel 5 (Batch 1)
- Ab 15. Oktober auf Disney+ streamen
- „Star Wars: Visionen“ – Volume 3
- Ab 29. Oktober exklusiv auf Disney+
Weitere Neustarts für Disney+
2. Oktober
+ Die Cooking Academy Staffel 1 (Star) (OV/UT)
3. Oktober
+ Der Ballonfahrer (Star)
+ Love thy Nader – Staffel 1 (Star) (OV/UT) (Altersfreigabe 16)
+ Marvels „Spidey und seine Super-Freunde” – Staffel 4 (Batch 1) (Disney)
6. Oktober
+ Family Guy: Exklusive Inhalte (Star)
8. Oktober
+ Das Glück: Eine Reihe von Zufällen – Staffel 1 (Star)
+ The Lost Station Girls – Staffel 1 (Star)
10. Oktober
+ Frankie Quinones: Damn That’s Crazy (Star) (OV/UT)
15. Oktober
+ To Cook a Bear – Staffel 1 (Star)
+ Murdaugh: Death in the Family – Staffel 1 (Star)
17. Oktober
+ Moon, der Panda (Star)
+ Flow (Star)
23. Oktober
+ Entrepreneurs – Staffel 1 (Star)
24. Oktober
+ LEGO Disney Die Eiskönigin: Operation Papageitaucher (Disney)
29. Oktober
+ Disney Twisted-Wonderland: Die Serie – Staffel 1 (Disney)
+ ZOMBIES: The Re-Animated Series – Staffel 1 (Disney)
Neue Katalog-Titel bei Disney+
1. Oktober
+ Jungfrau (40), männlich, sucht… (Star)
+ Casper (Star)
+ Der weiße Hai (Star) – Altersfreigabe 16
+ Groß werden leicht gemacht – Staffel 1 (Disney Jr.)
+ Groß werden leicht gemacht – Staffel 2 (Disney Jr.)
+ Groß werden leicht gemacht – Staffel 3 (Disney Jr.)
+ National Geographics „Ice Road Rescue – Extremrettung in Norwegen” – Staffel 9 (National Geographic)
8. Oktober
+ National Geographics „Hexen: Die Wahrheit hinter den Prozessen“ Staffel 1 (National Geographic)
+ StuGo – Staffel 1 (Disney)
15. Oktober
+ National Geographics „Roms verlorene Schätze“ – Staffel 2 (National Geographic)
17. Oktober
+ Twilight (Star)
+ New Moon – Biss zur Mittagsstunde (Star)
+ Eclipse – Bis(s) zum Abendrot (Star)
+ Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 1 (Star)
+ Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 2 (Star)
22. Oktober
+ Winnie Puuh & Ich – Staffel 1 (Disney)
+ Winnie Puuh & Ich – Staffel 2 (Disney)
29. Oktober
+ Großstadtrevier – Staffel 31-35 (Star)
+ Morden im Norden – Staffel 1-10 (Star)
+ Mord mit Aussicht – Staffel 1-4 (Star)
+ In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte: Ganz in Weiß (Star)
+ Der 7. Tag (Star)
+ Die Rosenheim-Cops – Staffel 1-8 (Star)
+ Ein Taunuskrimi – Staffel 1-3 (Star)
31. Oktober
+ National Geographics „Billy & Molly: Eine Liebe zwischen Mensch und Otter“ – (National Geographic)Zu Disney+
