Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im Oktober 2025

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Oktober 2025) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im Oktober 2025 nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Highlights im Oktober 2025 bei Prime Video

HIGHLIGHTS

PLAY DIRTY | ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 1. Oktober

7 VS. WILD | SHOW | STAFFEL 5 – Exklusiv verfügbar: ab 7. Oktober

CULPA NUESTRA – UNSERE SCHULD | ORIGINAL-FILM

Exklusiv verfügbar ab: 16. Oktober 2025

DER INSTA-MORD | DOKU – Exklusiv verfügbar ab: 16. Oktober 2025

FBOY ISLAND | ORIGINAL-SHOW | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 20. Oktober

DER LETZTE BULLE | SERIE | STAFFEL 6 – Exklusiv verfügbar ab: 31. Oktober

SERIEN

Pokémon – Die TV-Serie: Rubin Und Saphir | Staffel 6-9

ab 1. Oktober 2025

Die Thundermans | Staffel 3

ab 1. Oktober 2025

Danger Force | Staffel 1 Teil 1 | Kinder & Familie

ab 1. Oktober 2025

A Star Brighter Than The Sun | Exclusive | Staffel 1

ab 3. Oktober 2025

Sanda | Exclusive | Staffel 1

ab 4. Oktober 2025

7 Vs. Wild | Exclusive | Staffel 5

ab 7. Oktober 2025

Ghosts | Staffel 1-3

ab 15. Oktober 2025

Fboy Island | Original | Staffel 1

ab 20. Oktober 2025 TV

Spongebob Schwammkopf | Staffel 7-8 | Kinder & Familie

ab 20. Oktober 2025

Harlan Coben's Lazarus | Original | Staffel 1

ab 22. Oktober 2025

Allen IV3rson | Original | Staffel 1

23. Oktober 2025

Culte 2be3 | Original | Staffel 2

ab 24. Oktober 2025

Hazbin Hotel | Original | Staffel 2

ab 29. Oktober 2025

Der Letzte Bulle | Exclusive | Staffel 6

ab 31. Oktober 2025

Tremembé | Original | Staffel

ab 31. Oktober 2025

Dime Tu Nombre | Original | Staffel 1

ab 31. Oktober 2025

FILME

Play Dirty | Original

ab 1. Oktober 2025

Memory

ab 1. Oktober 2025

Astrid Lindgrens Weihnachten | Exclusive

ab 1. Oktober 2025

James Bond 007: Casino Royale (2006)

ab 1. Oktober 2025

James Bond 007 – Ein Quantum Trost (2008)

ab 1. Oktober 2025

James Bond 007: Skyfall (2012)

ab 1. Oktober 2025

James Bond 007: Keine Zeit zu sterben (2021)

ab 1. Oktober 2025

Warten auf die Barbaren

ab 1. Oktober 2025

Ich – Einfach unverbesserlich (2010)

ab 2. Oktober 2025

Ich – einfach unverbesserlich 2 (2013)

ab 2. Oktober 2025

Ich – Einfach unverbesserlich 3 (2017)

ab 2. Oktober 2025

Der Admiral 2: Die Schlacht Der Drachen | Exclusive

ab 2. Oktober 2025

Minions

ab 2. Oktober 2025

James Bond 007: Spectre (2015)

ab 3. Oktober 2025

Beetlejuice (1988)

ab 3. Oktober 2025

The Revenant – Der Rückkehrer

ab 4. Oktober 2025

Wick Is Pain | Exclusive

ab 5. Oktober 2025

Dirty Cops War On Everyone

ab 6. Oktober 2025

The Nun II

ab 6. Oktober 2025

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen

ab 7. Oktober 2025

Harry Potter und der Stein der Weisen: Extended Version (2001)

ab 7. Oktober 2025

Harry Potter und die Kammer des Schreckens: Extended Version (2002)

ab 7. Oktober 2025

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004)

ab 7. Oktober 2025

Harry Potter und der Feuerkelch (2005)

ab 7. Oktober 2025

Harry Potter und der Orden des Phönix (2007)

ab 7. Oktober 2025

Harry Potter und der Halbblutprinz (2009)

ab 7. Oktober 2025

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 (2010)

ab 7. Oktober 2025

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 (2011)

ab 7. Oktober 2025

Liebe braucht Wartung | Original

ab 8. Oktober 2025

The Gentlemen

ab 9. Oktober 2025

Let It Snow | Exclusive

ab 9. Oktober 2025

Saquon | Original

ab 9. Oktober 2025

John Candy: I Like Me | Original

ab 10. Oktober 2025

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

ab 11. Oktober 2025

ab 11. Oktober 2025 The Jester He Will Terrify Ya | Exclusive

Das perfekte Geheimnis

ab 13. Oktober 2025

ab 13. Oktober 2025

Imaginary | Exclusive

ab 14. Oktober 2025

Need for Speed

ab 15. Oktober 2025

Final Destination (2000)

ab 15. Oktober 2025

Meg

ab 15. Oktober 2025

Culpa Nuestra – Unsere Schuld | Original

ab 16. Oktober 2025

Die Croods

16. Oktober 2025

16. Oktober 2025

Der Insta-Mord | Exclusive

ab 16. Oktober 2025

Monkey Man | Exclusive

ab 19. Oktober 2025

Peacock

ab 20. Oktober 2025

Dirty Christmas Party

ab 21. Oktober 2025

Host | Original

ab 23. Oktober 2025

Survive

ab 24. Oktober 2025

Hedda | Original

ab 29. Oktober 2025

Er ist wieder da

ab 30. Oktober 2025

KAUFEN UND LEIHEN

Nobody 2

Zum Kaufen: ab 6. Oktober 2025

Zum Leihen: ab 6. Oktober 2025

Freakier Friday

Zum Kaufen: ab 7. Oktober 2025

Zum Leihen: ab 7. Oktober 2025

Zum Kaufen: ab 7. Oktober 2025

Zum Leihen: ab 7. Oktober 2025

The Life of Chuck

Zum Kaufen: ab 9. Oktober 2025

Zum Leihen: ab 17. Oktober 2025

Zum Kaufen: ab 9. Oktober 2025

Zum Leihen: ab 17. Oktober 2025

Die Gangster Gang 2

Zum Kaufen: ab 13. Oktober 2025

Zum Leihen: ab 13. Oktober 2025

Zum Kaufen: ab 13. Oktober 2025

Zum Leihen: ab 13. Oktober 2025

Caught Stealing

Zum Kaufen: ab 14. Oktober 2025

Zum Leihen: ab 14. Oktober 2025

Zum Kaufen: ab 14. Oktober 2025

Zum Leihen: ab 14. Oktober 2025

Conjuring 4: Das letzte Kapitel

Zum Kaufen: ab 20. Oktober 2025

Zum Leihen: ab 20. Oktober 2025

Zum Kaufen: ab 20. Oktober 2025

Zum Leihen: ab 20. Oktober 2025

Was ist Liebe wert – Materialists

Zum Kaufen: ab 23. Oktober 2025

Zum Leihen: ab 16. November 2025

Zum Kaufen: ab 23. Oktober 2025

Zum Leihen: ab 16. November 2025

