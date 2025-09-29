Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im Oktober 2025

News

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Oktober 2025) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im Oktober 2025 nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Highlights im Oktober 2025 bei Prime Video

HIGHLIGHTS

  • PLAY DIRTY | ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 1. Oktober
  • 7 VS. WILD | SHOW | STAFFEL 5 – Exklusiv verfügbar: ab 7. Oktober
  • CULPA NUESTRA – UNSERE SCHULD | ORIGINAL-FILM
    Exklusiv verfügbar ab: 16. Oktober 2025
  • DER INSTA-MORD | DOKU – Exklusiv verfügbar ab: 16. Oktober 2025
  • FBOY ISLAND | ORIGINAL-SHOW | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 20. Oktober
  • DER LETZTE BULLE | SERIE | STAFFEL 6 – Exklusiv verfügbar ab: 31. Oktober

SERIEN

  • Pokémon – Die TV-Serie: Rubin Und Saphir | Staffel 6-9
    ab 1. Oktober 2025
  • Die Thundermans | Staffel 3
    ab 1. Oktober 2025
  • Danger Force | Staffel 1 Teil 1 | Kinder & Familie
    ab 1. Oktober 2025
  • A Star Brighter Than The Sun | Exclusive | Staffel 1
    ab 3. Oktober 2025
  • Sanda | Exclusive | Staffel 1
    ab 4. Oktober 2025
  • 7 Vs. Wild | Exclusive | Staffel 5
    ab 7. Oktober 2025
  • Ghosts | Staffel 1-3
    ab 15. Oktober 2025
  • Fboy Island | Original | Staffel 1
    ab 20. Oktober 2025 TV
  • Spongebob Schwammkopf | Staffel 7-8 | Kinder & Familie
    ab 20. Oktober 2025
  • Harlan Coben’s Lazarus | Original | Staffel 1
    ab 22. Oktober 2025
  • Allen IV3rson | Original | Staffel 1
    23. Oktober 2025
  • Culte 2be3 | Original | Staffel 2
    ab 24. Oktober 2025
  • Hazbin Hotel | Original | Staffel 2
    ab 29. Oktober 2025
  • Der Letzte Bulle | Exclusive | Staffel 6
    ab 31. Oktober 2025
  • Tremembé | Original | Staffel
    ab 31. Oktober 2025
  • Dime Tu Nombre | Original | Staffel 1
    ab 31. Oktober 2025

FILME

  • Play Dirty | Original
    ab 1. Oktober 2025
  • Memory
    ab 1. Oktober 2025
  • Astrid Lindgrens Weihnachten | Exclusive
    ab 1. Oktober 2025
  • James Bond 007: Casino Royale (2006)
    ab 1. Oktober 2025
  • James Bond 007 – Ein Quantum Trost (2008)
    ab 1. Oktober 2025
  • James Bond 007: Skyfall (2012)
    ab 1. Oktober 2025
  • James Bond 007: Keine Zeit zu sterben (2021)
    ab 1. Oktober 2025
  • Warten auf die Barbaren
    ab 1. Oktober 2025
  • Ich – Einfach unverbesserlich (2010)
    ab 2. Oktober 2025
  • Ich –  einfach unverbesserlich 2 (2013)
    ab 2. Oktober 2025
  • Ich – Einfach unverbesserlich 3 (2017)
    ab 2. Oktober 2025
  • Der Admiral 2: Die Schlacht Der Drachen | Exclusive
    ab 2. Oktober 2025
  • Minions
    ab 2. Oktober 2025
  • James Bond 007: Spectre (2015)
    ab 3. Oktober 2025
  • Beetlejuice (1988)
    ab 3. Oktober 2025
  • The Revenant – Der Rückkehrer
    ab 4. Oktober 2025
  • Wick Is Pain | Exclusive
    ab 5. Oktober 2025
  • Dirty Cops War On Everyone
    ab 6. Oktober 2025
  • The Nun II
    ab 6. Oktober 2025
  • Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen
    ab 7. Oktober 2025
  • Harry Potter und der Stein der Weisen: Extended Version (2001)
    ab 7. Oktober 2025
  • Harry Potter und die Kammer des Schreckens: Extended Version (2002)
    ab 7. Oktober 2025
  • Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004)
    ab 7. Oktober 2025
  • Harry Potter und der Feuerkelch (2005)
    ab 7. Oktober 2025
  • Harry Potter und der Orden des Phönix (2007)
    ab 7. Oktober 2025
  • Harry Potter und der Halbblutprinz (2009)
    ab 7. Oktober 2025
  • Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 (2010)
    ab 7. Oktober 2025
  • Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 (2011)
    ab 7. Oktober 2025
  • Liebe braucht Wartung | Original
    ab 8. Oktober 2025
  • The Gentlemen
    ab 9. Oktober 2025
  • Let It Snow | Exclusive
    ab 9. Oktober 2025
  • Saquon | Original
    ab 9. Oktober 2025
  • John Candy: I Like Me | Original
    ab 10. Oktober 2025
  • Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
    ab 11. Oktober 2025
  • The Jester He Will Terrify Ya | Exclusive
    ab 12. Oktober 2025

    Das perfekte Geheimnis
    ab 13. Oktober 2025

  • Imaginary | Exclusive
    ab 14. Oktober 2025
  • Need for Speed
    ab 15. Oktober 2025
  • Final Destination (2000)
    ab 15. Oktober 2025
  • Meg
    ab 15. Oktober 2025
  • Culpa Nuestra – Unsere Schuld | Original
    ab 16. Oktober 2025
  • Die Croods
    16. Oktober 2025
  • Der Insta-Mord | Exclusive
    ab 16. Oktober 2025
  • Monkey Man | Exclusive
    ab 19. Oktober 2025
  • Peacock
    ab 20. Oktober 2025
  • Dirty Christmas Party
    ab 21. Oktober 2025
  • Host | Original
    ab 23. Oktober 2025
  • Survive
    ab 24. Oktober 2025
  • Hedda | Original
    ab 29. Oktober 2025
  • Er ist wieder da
    ab 30. Oktober 2025

KAUFEN UND LEIHEN

  • Nobody 2
    Zum Kaufen: ab 6. Oktober 2025
    Zum Leihen: ab 6. Oktober 2025
  • Freakier Friday
    Zum Kaufen: ab 7. Oktober 2025
    Zum Leihen: ab 7. Oktober 2025
  • The Life of Chuck
    Zum Kaufen: ab 9. Oktober 2025
    Zum Leihen: ab 17. Oktober 2025
  • Die Gangster Gang 2
    Zum Kaufen: ab 13. Oktober 2025
    Zum Leihen: ab 13. Oktober 2025
  • Caught Stealing
    Zum Kaufen: ab 14. Oktober 2025
    Zum Leihen: ab 14. Oktober 2025
  • Conjuring 4: Das letzte Kapitel
    Zum Kaufen: ab 20. Oktober 2025
    Zum Leihen: ab 20. Oktober 2025
  • Was ist Liebe wert – Materialists
    Zum Kaufen: ab 23. Oktober 2025
    Zum Leihen: ab 16. November 2025

